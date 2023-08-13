عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق 2023 ..تعرف على كليات الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات الاهلية 2023 ، جامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية تقدم عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي القادم من خلال كليتي (الهندسة والحاسوب والذكاء الاصطناعي).

 

جامعة شرق بورسعيد الأهلية بمدينة سلام مصر الجديدة ببورسعيد، تطرح عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي القادم من خلال كليتي (الطب والجراحة، الهندسة).

 

جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان تطرح العديد من البرامج الدراسية الحديثة من خلال 4 كليات وهي:
• كلية الطب البشري.
• كلية طب وجراحة الفم والأسنان.
• كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.
• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

txt

30 نوفمبر.. غلق باب التقديم لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمس

txt

تنسيق الجامعات 2023.. موعد انتهاء المرحلة الأولى

txt

تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على كليات جامعة الزقازيق الأهلية

txt

كلية الحقوق جامعة عين شمس تعلن موعد غلق الالتماسات... تفاصيل

txt

تنسيق الجامعات 2023.. كيف تحصل على كليات القمة بخطوات بسيطة

txt

مؤسسة أوروك الثقافية تكرم عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس

txt

تنسيق الجامعات 2023.. شروط القبول والأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج آداب عين شمس

txt

أخبار التعليم.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد.. بشرى سارة بـ تنسيق الجامعات 2023.. اعرف مجموعك يدخّلك إيه

txt

أوائل الثانوية العامة: البعد عن السوشيال ميديا سر نجاحنا.. وطبقنا نمطًا صحيًا في المذاكرة

txt

نتيجة الثانوية العامة 2023.. بالأرقام بشرى سارة لطلاب علمي علوم

جامعة جنوب الوادي الأهلية بمدينة قنا، تطرح عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي القادم من خلال 3 كليات وهي
• كلية الطب والجراحة.
• كلية العلاج الطبيعي.
• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة- كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة D ـ pharm).

 

تنسيق الجامعات الاهلية 2023 ، أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية بمحافظة الإسكندرية عن طرح عددًا من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة خلال العام الدراسي من خلال كليات ( الطب - طب الأسنان - الصيدلة - الهندسة - علوم الحاسب والبيانات - العلوم).

 

تعرف على خطوات الالتحاق بـ الجامعات الأهلية 


1-  يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

2- الدخول والضغط علي رابط “التسجيل بالجامعات الأهلية”.

3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

4-  يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

 

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023 

 

  1. كلية الطب البشري – 145 ألف جنيه مصري
  2. كلية طب الأسنان – 130 ألف جنيه مصري
  3. كلية الصيدلة – 115 ألف جنيه مصري
  4. كلية الهندسة – 85 ألف جنيه مصري
  5. علوم الحاسب والبيانات – 60 ألف جنيه مصري
  6. الاقتصاد والعلوم الإدارية – 50 ألف جنيه مصري
  7. إعلام واتصالات – 50 ألف جنيه مصري
  8. كلية العلوم – 55 ألف جنيه مصري
  9. العلوم الاجتماعية والإنسانية – 50 ألف جنيه مصري

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية العام الماضى 

الطب 82%.

طب الاسنان 80%.

العلاج الطبيعى 78%.

الصيدلة 74%.

الطب البيطري 70%.

الهندسة 68%.

علوم الحاسب 62%.

العلوم الأساسية 55%.

التكنولوجيا الحيوية 55%.

 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 جامعة شرق بورسعيد الأهلية جامعة المنوفية الأهلية جامعة الزقازيق الأهلية جامعة جنوب الوادي الأهلية مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023 تعرف على خطوات الالتحاق بـ الجامعات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

غير كده يبقي بيتحارب.. عمرو الدرديري يهاجم الأهلي

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

بالأدلة العلمية.. متحدث الصحة يكشف هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟

أسعار الذهب عيار 21 اليوم 13-8-2023

صور ومقاطع خادشة.. محاكمة مدرس متهم بابتزاز موظفة في الجيزة

دعاء بالزوج الصالح .. وهذه الكلمات لتيسير الزواج

ألمانيا تعلن موعد تسليم منظومة طائرات جديدة لأوكرانيا

هاني حتحوت يكشف آخر تطورات موقف سوزا من الانضمام لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ