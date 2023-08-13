تنسيق 2023 ..تعرف على كليات الجامعات الأهلية وشروط الالتحاق

تنسيق الجامعات الاهلية 2023 ، جامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية تقدم عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي القادم من خلال كليتي (الهندسة والحاسوب والذكاء الاصطناعي).

جامعة شرق بورسعيد الأهلية بمدينة سلام مصر الجديدة ببورسعيد، تطرح عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي القادم من خلال كليتي (الطب والجراحة، الهندسة).

جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان تطرح العديد من البرامج الدراسية الحديثة من خلال 4 كليات وهي:

• كلية الطب البشري.

• كلية طب وجراحة الفم والأسنان.

• كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة جنوب الوادي الأهلية بمدينة قنا، تطرح عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي القادم من خلال 3 كليات وهي

• كلية الطب والجراحة.

• كلية العلاج الطبيعي.

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة- كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة D ـ pharm).

تنسيق الجامعات الاهلية 2023 ، أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية بمحافظة الإسكندرية عن طرح عددًا من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة خلال العام الدراسي من خلال كليات ( الطب - طب الأسنان - الصيدلة - الهندسة - علوم الحاسب والبيانات - العلوم).

تعرف على خطوات الالتحاق بـ الجامعات الأهلية



1- يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

2- الدخول والضغط علي رابط “التسجيل بالجامعات الأهلية”.

3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023

كلية الطب البشري – 145 ألف جنيه مصري كلية طب الأسنان – 130 ألف جنيه مصري كلية الصيدلة – 115 ألف جنيه مصري كلية الهندسة – 85 ألف جنيه مصري علوم الحاسب والبيانات – 60 ألف جنيه مصري الاقتصاد والعلوم الإدارية – 50 ألف جنيه مصري إعلام واتصالات – 50 ألف جنيه مصري كلية العلوم – 55 ألف جنيه مصري العلوم الاجتماعية والإنسانية – 50 ألف جنيه مصري

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية العام الماضى

الطب 82%.

طب الاسنان 80%.

العلاج الطبيعى 78%.

الصيدلة 74%.

الطب البيطري 70%.

الهندسة 68%.

علوم الحاسب 62%.

العلوم الأساسية 55%.

التكنولوجيا الحيوية 55%.