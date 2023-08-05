كلية الحقوق جامعة عين شمس تعلن موعد غلق الالتماسات... تفاصيل

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس انه تم إعلان نتيجة إمتحانات دور مايو 2023 للفرقة الثالثة وانتساب .

أوضح الدكتور محمد صافي طرق الاطلاع علي نتيجة الفصل الدراسي الثاني ، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

وأكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق عين شمس أنه تم فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الثالثة حتى 14 أغسطس .

واوضح الدكتور محمد صافي ان التقدم للالتماسات الكترونيا لافتا التقديم الالكتروني مفتوح في الاجازات الرسمية.