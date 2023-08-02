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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مؤسسة أوروك الثقافية تكرم عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس

الدكتور عبد الفتاح
الدكتور عبد الفتاح سعود

تقيم مؤسسة أوروك الثقافية، احتفالية خاصة على شرف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب وتكريمه بوسام الشرف الخاص بجائزة اوروك الدولية، وذلك لمكانته العلمية وإسهاماته الثقافية وإنجازاته الطبية المتميزة ، على المستوى المحلي والدولي.

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يذكر أن جائزة أوروك هي جائزة دولية تٌمنح للشخصيات المؤثرة على المستوى الدولي، في مختلف التخصصات العلمية والفنية والإنسانية والتربوية والرياضية، والتي من المؤمل أن تعرض خلال حفلها السنوي على المستوى الحكومي لتسميتها جائزة دولة.

وذلك يوم غدا الموافق ٢٠٢٣/٨/٣ الساعة الحادية عشر صباحا بمسرح طلعت حرب - كلية التربية النوعية - جامعة عين شمس.

وكان قد كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة غادة فاروق للقيام بمهام عمل رئيس جامعة عين شمس، وذلك لحين انتهاء إجراءات اختيار رؤساء الجامعات الجدد.

جدير بالذكر أن  غادة فاروق حسن أستاذ ورئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس تقلدت العديد من المناصب.

المؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي للدكتورة غادة فاروق

حصلت على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1989 بمرتبة الشرف الأولى - كلية الهندسة - جامعة عين شمس وماجستير التصميم الحضري عام 1994 ثم بعثة جمع مادة علمية عام 1999 للحصول على درجة الدكتوراه - جامعة بيركلي- كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية دكتوراه الفلسفة في التخطيط العمراني عام 2000 في مجال التحكم البيئي والتخطيط.

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