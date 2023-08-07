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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على كليات جامعة الزقازيق الأهلية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يستعد طلاب الثانوية العامة لانطلاق تنسيق الجامعات الأهلية ويهتم الآلاف من الطلاب بـ تنسيق الجامعات الأهلية ، ونحرص على تقديم أخبار الجامعات الأهلية من خلال الكليات والبرامج المتاحة أمام طلبة وطالبات الثانوية العامة، فضلًا عن مصاريف الجامعات الأهلية، وأماكنها على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك موعد تنسيق الجامعات الأهلية 2023/2024، ويمكنكم الاطلاع على مصاريف الجامعات الأهلية من هنــــــــــا.

 

 

تعرف على خطوات الالتحاق بـ الجامعات الأهلية 


1-  يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

2- الدخول والضغط علي رابط “التسجيل بالجامعات الأهلية”.

3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

4-  يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

 

جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان تطرح العديد من البرامج الدراسية الحديثة من خلال 4 كليات وهي:
 

• كلية الطب البشري.
• كلية طب وجراحة الفم والأسنان.
• كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.
• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة جنوب الوادي الأهلية بمدينة قنا، تطرح عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي القادم من خلال 3 كليات وهي
• كلية الطب والجراحة.
• كلية العلاج الطبيعي.
• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

 

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