عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الآن عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الماضي الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الخميس الماضي الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 
 

ووفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طلاب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالبا.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

 

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات

إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2023 الجامعات 2023 المرحلة الأولى 2023 تسجيل الرغبات تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق المرحلة الاولى تنسيق الكليات 2023 تنسيق المرحلة الاولي 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

أمطار رعدية| الأرصاد تعلن الأماكن وتطالب المواطن بالحذر

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

عاجل| بالأرقام.. الحدود الدنيا للكليات بمؤشرات تنسيق الجامعات قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى

موضوعات متعلقة

كليات جامعة القاهرة تعقد ملتقيات توظيف.. ودار العلوم: تنظيمها في إطار ربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل

بالدرجات .. مؤشرات تنسيق كلية التجارة جامعة القاهرة

بشرى لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات الأهلية 2023

عميد دار العلوم: ورش عمل حول مهارات التدريس الحديثة وإعداد المحتوى الرقمى

لو جايب 60% هتلحق .. الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

كلية الدراسات الأفريقية العليا تصدر تقريرها الاستراتيجي حول التغيرات المناخية بالقارة السمراء

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

الدراسات الأفريقية تعلن شروط القبول بالدبلوم المهني إدارة الأزمات والصراعات

ترشيحاتنا

متعهدًا بالاحتفال قريبًا.. البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

تحليل مخدرات وفحص نفسي.. شروط الترشح في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

السنهوري: الجامعات التكنولوجية مستقبل أبنائنا.. وهناك إقبال كبير عليها|فيديو

مش عارفين فين.. مصدر باتحاد الكرة يكشف تفاصيل غياب بيريرا عن معسكر الحكام

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الآن عبر هذا الرابط

خلطوا بينه ومشتبه آخر.. الشرطة الأمريكية تعتقل مراهقًا بقوة خلال رميه النفايات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

على الموضة .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ