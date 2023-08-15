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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب صيفي لطلاب كلية الآثار جامعة القاهرة.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول لتدريب الطلاب خلال الاجازة الصيفية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وأضافت كلية الاثار جامعة القاهرة ، أن الأولوية لطلاب الفرقة الثانية والثالثة علي من يرغب التفضل بسرعة تسجيل اسمه من الساعة 10 ص الي 2 ظهرا من الأحد حتى الخميس.

جامعة القاهرة

انطلقت أولى لقاءات ومحاضرات معسكر القيادة الفعالة الأول بجامعة القاهرة، والذي يقام تحت عنوان "تطوير الوعي الوطني"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، في إطار مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيا، وفي ضوء حرص الجامعة على رفع درجة وعي طلابها وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية في صناعة مستقبل الوطن، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل.

حضر فعاليات افتتاح المعسكر، الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، ووكلاء كلية الآداب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب من أجل مصر المشاركين في معسكر القيادة الفعالة.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة طلاب الفرقة الثانية طلاب كلية الاثار كلية الاثار جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت

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