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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. خطوات سهلة لتسجيل رغباتك دون أخطاء من البيت

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. يستعد طلاب الثانوية العامة للتسجيل غدا بالمرحلة الثانية وكتابة الرغبات للحصول على كليات القمة المتاحة .

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك .

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية .

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني:-

  1. القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg
  2. يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة            من مراحل التنسيق .
  3. يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات  لطلاب المرحلة الثانية  غدا الثلاثاء 15 أغسطس.، بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .

 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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