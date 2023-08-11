تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية التجارة بالمرحلة الثانية

عاجل .. مؤشرات تنسيق كلية التجارة لطلاب المرحلة الثانية 2023

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب تنسيق المرحلة الثانية عن مؤشرات تنسيق كلية التجارة فى كافة المحافظات، لكتابة الرغبات خلال الأيام القادمة .

تنسيق كلية التجارة 2022

وبحسب تنسيق كلية التجارة 2022 فجاء التنسيق كالأتى :

تجارة القاهرة ٢٩١ درجة

تجارة المنصورة ٢٩٢ درجة

تجارة الزقازيق ٢٨٨ درجة

تجارة جنوب الوادى ٢٨٧ درجة

تجارة دمياط ٢٩٢ درجة

تجارة الاسكندرية ٢٨٩ درجة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات