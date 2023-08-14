تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة وطلاب المرحلة الثانية عن كليات القمة ، التى يمكن أن تقبل طلاب الشعبة علمى علوم .
موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023
أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية يوم غد الثلاثاء 15 أغسطس.، بحد أدنى 60.98 % للضعبة العلمية 58.05% للادبي .
رابط تنسيق الكليات 2023
ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
كليات القمة المتاحة لطلاب الشعبة العلمية علوم
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم في كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.
الكليات المتاحة لطلاب علمى علوم بالمرحلة الثانية
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