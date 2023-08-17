القرار واضح وهذه بنوده| حقيقة فتح تراخيص البناء في المدن والقرى بالموعد والتاريخ

هل سيتم فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات أول سبتمبر؟ يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة عودة تراخيص البناء في المدن وعواصم المحافظات بدون اشتراطات البناء الجديدة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تداول منشور يكشف الإعلان عن فتح تراخيص البناء في المدن والقرى بدون الاشتراطات الجديدة، وسيتم استخراج تراخيص البناء وفقًا لقانون رقم 119 لسنة 2008.

يأتي ذلك بالتزامن مع تداول أخبار أخرى بشأن صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة.

هل تراخيص البناء موقوفة؟

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، حقيقة وقف تراخيص البناء، حيث أوضح أن ما تردد من أنباء بخصوص صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة غير صحيح.

ونفت وزارة التنمية المحلية تلك الأنباء، إذ إنه وفقاً للكتاب الدوري رقم (63) لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.

متى يعود البناء في المدن وعواصم المحافظات؟

لم يتم إصدار قرار رسمي حتى الآن بعودة البناء في المدن وعواصم المحافظات، حيث لا تزال اشتراطات البناء الجديدة محل دراسة من قبل الحكومة ومجلس النواب.

وتم في وقت سابق إصدار القرار رقم 309 لسنة 2023 من قِبل اللواء جمال نور الدين، محافظ مدينة كفر الشيخ، وهذا القرار يتعلق بإمكانية استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن.

وذلك بعد فحص التراخيص السارية من قبل لجنة مشكلة واعتمادها وفقًا لقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023 وتستمر أعمال لجنة المشكلة استنادًا إلى قرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023، وذلك في مراجعة أعمال البناء الوحدات السكنية الخاصة التي كانت حاصلة على تراخيص سابقة حتي يتم التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.

ما خطوات استخراج تراخيص البناء بالقرى؟

في حالة أن الأرض فارغة يتعين تقديم طلب للحصول على رخصة البناء، وفي حالة أن المنزل موجود بالفعل، يجب تقديم طلب للحصول على رخصة التعلية.

يتم تحديد موقع البيت أو الأرض على الخريطة بواسطة مختص يعمل في المجلس القروي.

يتم دفع رسوم بيان صلاحية الموقع في المجلس المحلي المعني، وبناءً على هذه الرسوم يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لعرض الشارع.

يجب زيارة مكتب هندسي لإعداد الرسومات المعمارية والإنشائية، ومن ثم تقديم توكيل يخول المكتب الهندسي أو المهندس المسؤول لاستكمال الإجراءات.

يتم توقيع عقد البيت أو الأرض وتسليم الأصل ونسخة منه للمراجعة، ومن ثم يتم استلام الأصل بعد إجراء المراجعة.

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء؟

وبالنسبة للأوراق المطلوبة التي يُمكنك بها استخراج تراخيص البناء في القرى والمدن فهي على النحو التالي:

عقد مقاولة من المهندس وشهادة إشراف.

رسم هندسي واضح به كل التفاصيل اللازمة عن الأرض أو المنزل.

صورة بطاقة الرقم القومي للمالك تكون سارية.

بيان توثيق الأرض أو المنزل في الشهر العقاري.

إيصال بسداد المبالغ المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

رسوم إصدار تصاريح بناء القرى والمدن

رسوم الحصول على رخصة بناء القرية.

ما رسوم الحصول على رخصة بناء القرية؟

رسوم المكتب الهندسي.

أقساط التأمين الاجتماعي 2.5% من تكلفة البناء ويحدده المهندس المسئول.

رسم تحسين قدره 20 جنيهًا لكل متر من الطابق الأرضي أو مساحة الأرض فقط.

4 طوابع هندسية حوالي 700 جنيه.

شهادة متغير المساحة حسب المساحة 200 رطل.

شهادة إشراف المهندس وعقده.