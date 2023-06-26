كفر الشيخ .. إطلاق اسم شهيدين وبروتوكول تعاون مع الجامعة لإصدار تراخيص البناء

استهل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، مقدما التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ثورة 30 يونيو، وحلول عيد الأضحى المبارك، كما قدم التهنئة للحضور.

وناقش محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، نائباً عن مدير الأمن، والدكتورة أماني شاكر، نائب جامعة كفر الشيخ، لشئون المجتمع، ومقرر فرع المجلس القومي للمرة، وأعضاء مجلسي النواب: السيد شمس الدين، وعلي أبو أحمد، ومحمد زكي، والدكتورة منى عبد العاطي، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.



وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إطلاق اسم العريف الشهيد السيد عبده علام على المدرسة الابتدائية الجديدة بحي سخا بالشارع الرئيسي بمدينة كفر الشيخ ، وإطلاق اسم الجندي الشهيد السيد إبراهيم محمد، على مدرسة سيدى سالم الإعدادية بنين التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم.



ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إعداد بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة في شأن آلية تنفيذ إصدار صلاحيات وتراخيص البناء.



كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إنشاء مكتب صحة لقرية الطايفة مركز كفر الشيخ.

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