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تعليم

وفد كنسي يهنئ رئيس جامعة كفر الشيخ بعيد الأضحى المبارك.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين وفد الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة نيافة القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبرارى ودير القديسة دميانة ورئيس بيت العائلة بكفرالشيخ، الذى هنأ جميع منتسبي جامعة  كفر الشيخ بعيد الاضحي المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.
 

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جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والقمص ياكوبس اسعد كاهن كنيسة القديس مارمينا والبابا كيرلس بغرب مدينة كفر الشيخ وعضو بيت العائلة، والقس صموئيل لبيب كاهن كنيسة القديسة دميانة بشرق كفر الشيخ وعضو بيت العائلة، وجورج سمير خليل مدير عام التحول الرقمي والشئون الدينية بديوان عام المحافظة وعضو بيت العائلة بكفر الشيخ.

وخلال اللقاء، تقدم وفد قيادات الكنسية بالتهنئة لرئيس الجامعة، بمناسبة عيد الاضحي المبارك، مؤكدين على أن شعب مصر دوما يتميز بالوحدة الوطنية الراسخة، وعمق المشاعر التي تجسد الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها، ويدلل على ذلك مواجهة الصعاب والتحديات بروح المواطنة المصرية النقية من أي شوائب.

وأكد الوفد على أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للأخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، عن شكره وامتنانه لزيارة الإخوة الأقباط وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك مؤكدا على أن الوحدة الوطنية هي مبادئ راسخة وخلق أصيل متجذر في وجدان الشعب المصري على مر العصور والأزمان.

 

وأشار إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا الحبيبة والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب وأهل الشر، لافتاً إلى أن هذه الروح الوطنية تجسدها قوة روابط المودة والمحبة التي تجمع بين المصريين فى أوقات الرخاء والشدة.

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