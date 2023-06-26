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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك

صدى البلد

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها "يسعدني ويشرفني وإنه لمن دواعي سروري أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة كفر الشيخ، أسمى آيات التهنئات القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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وقال محافظ كفر الشيخ: بهذه المناسبة الإسلامية الجليلة نتوجه إلى المولى -عز وجل- أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيما وطنيا ملهما وقائدا مخلصا لاستكمال مسيرة النهضة، وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربي تحت قيادة فخامتكم الرشيدة والحكيمة.

كما بعث محافظ كفر الشيخ، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين، وكبار شخصيات الدولة.

كما هنأ محافظ كفر الشيخ، أهالي محافظة كفر الشيخ بعيد الأضحى المبارك، داعياً المولى -عز وجل-  أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

30 يونيو الامة العربية والاسلامية الاضحى المبارك الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور محمد مختار جمعة

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