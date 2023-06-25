عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من بيلا بكفر الشيخ يتوجه للقاهرة للمشاركة في تشييع جنازة جميل المغازي

المخرج جميل المغازي
المخرج جميل المغازي

توجه عدد من أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ إلى القاهرة؛ للمشاركة في تشييع جنازة المخرج الراحل جميل المغازي الذي يُعد أحد أبناء بيلا.

 

محافظ كفر الشيخ ينعى المخرج جميل المغازي ابن مدينة بيلا

الحُزن يخيم على مدينة بيلا بكفر الشيخ بعد وفاة المخرج جميل المغازي

وحرص أصدقاء وزملاء وأسرة المخرج الراحل علي المشاركة في تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير، وإلقاء نظرة الوداع عليه، مستقلين ميكروباصات وسيارات خاصة لنقلهم إلى القاهرة.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قد نعيا المخرج جميل المغازي، ابن مدينة بيلا، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته مقدمين العزاء لأسرة المخرج الراحل.

وتوفى ، المخرج الكبير جميل المغازي، صباح أمس السبت، عن عُمر ناهز الـ84 عاماً، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر، أنّ تُشيع جنازة «المغازي» ظهر اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويواري الثري بمقابر مدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات.

جدير بالذكر، أنّ المخرج جميل المغازي، وُلد بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عام 1939، وهو واحد من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، وكان يشترك مع الإعلامى الراحل مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها إحسان عبد القدوس، ويوسف إدريس، وفؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي.

الراحل مفيد فوزي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الفنانين الشيخ زايد المخرج الكبير جميل المغازي المخرج الراحل جميل المغازي المخرج جميل المغازي بعد صراع مع المرض بمحافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جنازة جميل المغازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

سيناريو مجنون .. فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي

أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

في أزمة بيراميدز .. الزمالك مهدد بإيقاف القيد فترتين لهذا السبب

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة.. والتعليم ترد

تجديد العقود.. صفقة ثلاثية للنادي الأهلي والمخيف يقترب وكولر في الطريق

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: تدشين عيادة تأمين طبي مجانية بـ بلطيم لخدمة المصطافين

نشأ في رحاب الأولياء.. أسرة أبو العينين شعيشع تكشف أسراراً عن حياته|شاهد

ضبط 9 كيلو مخدرات وتنفيذ 5645 حكماً خلال حملة أمنية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ينعى المخرج جميل المغازي ابن مدينة بيلا

محافظ كفر الشيخ: توزيع 2000 «فيزا كارت» جديدة لمستفيدي تكافل وكرامة

محافظ كفر الشيخ: مستعدون لاستقبال عيد الأضحى بتوفير السلع واللحوم وتجهيز الساحات

وفد كنسي برئاسة الأنبا ماركوس يهنئ محافظ كفر الشيخ بعيد الأضحى المبارك|صور

كفر الشيخ .. ضبط ربة منزل بحوزتها 380 جراما من الهيروين

ترشيحاتنا

مع تمرد فاجنر.. هل واجه بوتين نفس لحظة ضعف القيصر الروسي نيقولا الثاني؟

قبل ما تشتري.. 20 نصيحة هامة للتأكد من سلامة اللحوم والأضاحي

ارتفاع الرطوبة| الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلاً حول طقس الساعات المقبلة

شاومينج: دخول جروب التسريبات السري بـ 100 جنيه.. والتعليم: احذروا النصب

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من العاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

في خمس دقائق .. طريقة عمل الكرشة بالصلصة

لغز ردده الملايين.. هل فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني؟

رقم 6 ستبهرك.. 10 معلومات عن هرم تتي شيري بعد ترميمه

فيديو

ظهور نادر لـ صفاء أبوالسعود.. وهذه صلة قرابتها بالفنانة أروى جودة |فيديو

اطلقت ولاّ مخطوبة.. مفاجأة جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق |فيديوجراف

طعنة في ظهر روسيا وسنعاقب الخونة.. قوات فاجنر تنقلب على بوتين

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ