وفد من بيلا بكفر الشيخ يتوجه للقاهرة للمشاركة في تشييع جنازة جميل المغازي

توجه عدد من أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ إلى القاهرة؛ للمشاركة في تشييع جنازة المخرج الراحل جميل المغازي الذي يُعد أحد أبناء بيلا.

وحرص أصدقاء وزملاء وأسرة المخرج الراحل علي المشاركة في تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير، وإلقاء نظرة الوداع عليه، مستقلين ميكروباصات وسيارات خاصة لنقلهم إلى القاهرة.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قد نعيا المخرج جميل المغازي، ابن مدينة بيلا، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته مقدمين العزاء لأسرة المخرج الراحل.

وتوفى ، المخرج الكبير جميل المغازي، صباح أمس السبت، عن عُمر ناهز الـ84 عاماً، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر، أنّ تُشيع جنازة «المغازي» ظهر اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويواري الثري بمقابر مدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات.

جدير بالذكر، أنّ المخرج جميل المغازي، وُلد بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عام 1939، وهو واحد من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، وكان يشترك مع الإعلامى الراحل مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها إحسان عبد القدوس، ويوسف إدريس، وفؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي.