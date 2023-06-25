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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعى المخرج جميل المغازي ابن مدينة بيلا

المخرج جميل المغازي
المخرج جميل المغازي

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المخرج جميل المغازي، ابن مدينة بيلا، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته مقدماً العزاء لأسرة المخرج الراحل.

جامعة كفر الشيخ تحقق ترتيبا متقدما في تصنيف "ليدن" الهولندي العالمي

الحُزن يخيم على مدينة بيلا بكفر الشيخ بعد وفاة المخرج جميل المغازي

توفي المخرج الراحل جميل المغازي، أمس السبت، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تشيع جنازته من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر بالقاهرة.

وكتب نجل المخرج جميل المغازي، عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوه إلا بالله .. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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