محافظ كفر الشيخ ينعى المخرج جميل المغازي ابن مدينة بيلا

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المخرج جميل المغازي، ابن مدينة بيلا، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته مقدماً العزاء لأسرة المخرج الراحل.

توفي المخرج الراحل جميل المغازي، أمس السبت، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تشيع جنازته من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر بالقاهرة.

وكتب نجل المخرج جميل المغازي، عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوه إلا بالله .. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون».