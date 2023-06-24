جامعة كفر الشيخ تحقق ترتيبا متقدما في تصنيف "ليدن" الهولندي العالمي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تواجد الجامعة ضمن أفضل 13 جامعة مصرية وفقا لتصنيف ليدن الهولندي العالمي للجامعات، حيث احتلت الجامعة المرتبة 1380 عالميا، والمرتبة 39 أفريقيا، والمرتبة 13 محليا.

وحققت الجامعة في مجال علوم الحياة على الأرض المرتبة الخامسة محليا والمرتبة 18 أفريقيا، وفي العلوم الفيزيائية والهندسية المرتبة 12 محليا والمرتبة 31 أفريقيا، وفي العلوم الطبية والحيوية المرتبة 13 محليا والمرتبة 34 أفريقيا.



وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن ظهور الجامعة في التصنيفات العالمية المرموقة جاء بسبب تنوع البحوث العلمية في كافة مجالات العلوم والحرص على النشر بالمجلات العالمية الكبرى والتعاون المؤسسي مع الجميع، كما جاء نتيجة لتنفيذ آليات وأهداف وضعتها الجامعة لتحسين معدل معايير التصنيف الدولي بها، طبقا لمتطلبات جهات التصنيف العالمية، ودعم الجامعة لباحثيها.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن نجاح الجامعة في التواجد بمراكز متقدمة بكافة التصنيفات العالمية جاء نتيجة جهود كبيرة وتخطيط تم الإعداد له وتوفير كافة الأجواء المناسبة للنشر العلمي المميز في كافة المجلات العلمية ذات التأثير العالمي، فضلا عن إصدار مجلات علمية بالتعاون مع دور النشر العالمي لفتح مسارات جديدة لأعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي الدولي.

من جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف ليدن الهولندي للجامعات العالمية يعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها، كما يضع عددا من المؤشرات الأكاديمية، وفقا للمعايير الببليومترية التي تقيس حجما وعدد ومعامل التأثير للاقتباس للمنشورات العلمية للباحثين التابعين للجامعات، ونسب وأعداد الأبحاث المشتركة مع الجامعات الأخرى والمؤسسات الصناعية، والانضباط والحجم المؤسسي، والسمعة البحثية الدولية والإقليمية، والتعاون الدولي، والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين مع الجامعات الأخرى.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منتسبي الجامعة لتقدم الجامعة المستمر وإدراجها في العديد من التصنيفات الدولية، والذي يؤكد مدى حرص الجامعة وسعيها المستمر للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية وتحقيقها للريادة محليا وأفريقيا وعالميا.