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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ورثت عنها الجمال| من هي والدة هنادي مهنا الفرنسية؟.. صور

الفنانة هنادي مهنا
الفنانة هنادي مهنا

من المعروف عن الفنانة الشابة هنادي مهنا، جمالها الهادي وفطرتها في التعامل دون تصنع، ودائمًا ما تظهر بصحبة والدها الموسيقار هاني مهنا، إلا أن ظهور والدتها الفرنسية نادرًا عبر وسائل الإعلام.

ظهرت والدة الفنانة الشابة هنادي مهنا بصحبة زوجها الموسيقار هاني مهنا وابنتهما هنادي في ظهور نادر، بالعرض الخاص لفيلم وش في وش لدعم زوج ابنتها الفنان أحمد خالد صالح، ما لفت إليها الانظار بجمالها، فمن هي؟.. 

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من هي والدة الفنانة هنادي مهنا؟

والدة الفنانة هنادي مهنا، هي سيدة فرنسية الأصل، وهي الزوجة الثالثة للموسيقار الكبير هاني مهنا، بعد ما كان متزوج من صحفية لبنانية وهو في عمر الـ 21 عام، ثم المطربة سميرة سعيد، لتكن السيدة «بيتي» هي زوجته الثالثة وأم ابنته هنادي.

بعد أن تزوجت السيدة بيتي من الموسيقار هاني مهنا، أنجبت منه توأم هما هنادي وشقيقها التوأم الذي توفى وهو طفل، وأعتنقت الديانة الإسلامية بعد زواجها، وهي نادرة الظهور في وسائل الإعلام، حيث كان ظهورها الأول في حفل توزيع جوائز مهرجانات الفضائية بصحبة زوجها وابنتها هنادي مهنا.

قصة حب والدي هنادي مهنا 

بينما كان الموسيقار الكبير هاني مهنا في باريس، تعرف على زوجته الفرنسية واعجب بها، ما دفعه على الفور لطلب يدها للزواج، إلا أنها رفضت بسبب المسافة ولأنها لم تكن تعرف مصر، إلا أنها طلبت فيما بعد أن تزور مصر فأرسل إليها دعوة وبالفعل جاءت إلى مصر زيارة لمدة شهر.

فور أن عادت الضيفة الفرنسية إلى باريس بعد انتهاء مدة زيارتها إلى مصر، أخبرته بموافقها على الزواج، وأوضح هاني مهنا في إحدى اللقاءات أن زوجته لم تكن تتحدث اللغة العربية، لكنه علمها إياها حتى تحدثت العامية أيضًا.

زواج هنادي مهنا وأحمد خالد صالح 

احتفلت الفنانة الشابة هنادي مهنا، والفنان أحمد خالد صالح، بزواجها في 7 نوفمبر 2020، في حفل اقتصر على الأهل والمقربين وبعض نجوم الفن، بعد قصة حب كبيرة بدأت من مسلسل «الفتوة».

فيلم وش في وش

في إطار كوميدي تدور أحداث فيلم «وش في وش» داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصجفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم، وهو من إخراج المخرج وليد الحلفاوي، وتأليف وليد الحلفاوي، من بطولة مجموعة من الفنانين منهم « أمينة خليل، احمد خالد صالح، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال».

هنادي مهنا احمد خالد صالح هانى مهنا وش في وش امينة خليل محمد ممدوح بيومي فؤاد

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