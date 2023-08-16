دوي صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب في 3 مقاطعات أوكرانية

دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية، صباح اليوم الأربعاء، في مقاطعات بولتافا، ودنيبروبرتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا.

وذكرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية أنه تم تفعيل إشارة الإنذار في هذه المقاطعات المذكورة في البلاد بالتزامن في الساعة 00:38.

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن منذ قليل أن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أدى هجوم روسي على ميناء إسماعيل، الذي يستخدم لتصدير الحبوب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أوائل أغسطس.