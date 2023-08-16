المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

قرعة كأس العالم للأندية 2023، ليست سهلة مطلقًا للنادي الأهلي الذي يشارك في البطولة ممثلًا للقارة الإفريقية، وأكثر الأندية التي كان لها شرف المشاركة في البطولة.

الصعوبة هذه المرة تأتي من كونها البطولة التي ستضم أكبر كم من النجوم بعد انتقال عدد كبير من نجوم العالم إلى الدوري السعودي الممثل في نادي اتحاد جدة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إقامة حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن قرعة كأس العالم للأندية 2023 يوم 7 سبتمبر المقبل ستجرى في فندق بارك حياة بمدينة جدة التي تستضيف الحدث بتواجد نادي الاتحاد الممثل للمدينة.

وتعتبر المملكة العربية السعودية خامس دولة يخوض بها الأهلي منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

والقرعة ستجرى في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بحضور ممثلي جميع الأندية المشاركة في البطولة.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

وللمرة الرابعة على التوالي يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، حيث يشاركه في هذه البطولة كل من:

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية، والذي سيتم تحديده يوم 4 نوفمبر القادم.

لماذا هي البطولة الأقوى والأصعب ؟

تعتبر بطولة كأس العالم للأندية هذه النسخة هي الأصعب لأنها تضم 3 فرق عالمية من العيار الثقيل إلى جانب الأهلي الطامح في الوصول إلى المباراة النهائية.

ومعلوم قوة بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية المرشحان لـ اللقب دائمًا، لكن المفاجأة تكمن في تواجد اتحاد جدة على أرضه ووسط جماهيره مدجج بنجوم عالميين على رأسهم كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وفابينيو، وجوتا، مع امكانية ضم محمد صلاح خلال الساعات القادمة.

نظام البطولة ومشوار الأهلي

اتحاد جدة لن يجد صعوبة في تجاوز فريق أوكلاند سيتي ليصبح أمام خيار 50 / 50 من مواجهة النادي الأهلي في ربع النهائي في مباراة ديربي العرب، إذا لم تبعد القرعة الفريقين ووضعت الأهلي في مواجهة مع بطل آسيا أو أمريكا الشمالية.

والأهلي سيشارك في البطولة من دور الـ 8 حيث يحتاج لفوزين تتاليين للوصول إلى المباراة النهائية التي يمني النادي جماهيره بها خلال كل مشاركاته الفائتة.

ويبقى المرشح الأول للبطولة فريق مانشستر سيتي الذي يضم في صفوفه نخبة من أقوى لاعبي العالم على رأسهم هالاند وبرناردو سيلفا وديبروين ورودريجو وكانسيلو وغيرهم.

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