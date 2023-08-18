الزمالك حسمها .. هل يرحل زيزو إلى الشباب السعودي؟

ارتبط اسم اللاعب أحمد سيد زيزو، بعدد من الأندية الخليجية خلال الساعات القليلة الماضية، وعلى رأسها نادي الشباب السعودي والذي تقدم بعرض رسمي لضم نجم الزمالك.

في المقابل، أعلن نادي الزمالك رفض العرض المقدم من نادي الشباب لشراء زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

زيزو ووالده عقدا جلسة مع أحمد مرتضى وجمال عبد الحميد ممثلا الزمالك قبل يومين وأخطراهما بورود عرضين سعوديين من ناديي الشباب والخليج، واستفسرا عن موقف المستحقات المتأخرة.

الزمالك أبلغ زيزو أن مستحقاته المتأخرة ستتوفر مع بداية الأسبوع المقبل، إلا أن والد زيزو أبلغ مسؤولي الزمالك بوصول عرض رسمي من نادي الشباب السعودي مقابل 5 مليون دولار، على أن يحصل زيزو على راتب قرابة 100 مليون جنيه.

موقف الزمالك من بيع زيزو

الزمالك حتى الآن متمسك باللاعب وليس موافقا على بيعه، خاصة في ظل العرض المقدم لضم اللاعب، والذي تراه إدارة الفريق ضعيف.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن إدارة الزمالك طلبت من زيزو وصول عرض بمقابل مادي يصل إلى 15 مليون دولار للموافقة على بيعه، وهو ما رد عليه والده بأنها قيمة مالية لن يتم الوصول لها من جانب الشباب السعودي.

وأصدر الزمالك، أمس الأربعاء، بيانا يوضح فيه موقفه من بيع زيزو، جاء فيه: "رفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قبل نادي الشباب السعودي يطلب خلاله ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف "وكان والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى عضو المجلس أخطره برفض الأمر وفي نفس الوقت رفض أمير مرتضى المشرف على الكرة رحيل زيزو".

وأكمل "ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأتم "ونفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار".

عرض الشباب السعودي لضم زيزو

وأرسل نادي الشباب السعودي عرضا رسميا إلى الزمالك من أجل طلب التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الأبيض.

وجاء محتوى العرض كالآتي:

"يهديكم مجلس إدارة نادي الشباب السعودي أطيب التحية والتقدير وسائلين الله لكم التوفيق والسداد، ومن منطلق العلاقات الأخوية التي تجمع الناديين الشقيقين، نفيدكم برغبتنا في انتقال اللاعب المحترف/ أحمد مصطفى محمد سيد مواليد 10-01-1996 إلى نادي الشباب السعودي بنظام الانتقال الدائم".

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الزمالك العرض المقدم من نادي الشباب السعودي بشأن زيزو.