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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

زيزو واحمد فتوح
زيزو واحمد فتوح

تلقي أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عرضا تخطى حاجز الـ 7 ملايين دولار من نادي الشباب السعودي للانتقال فى ميركاتو الصيف. 
نادي الشباب السعودي عرض على زيزو راتب شخصي في نادي الشباب السعودي مقابل 3 مليون دولار في الموسم الواحد. 

أحمد سيد زيزو نجم الزمالك بان مطلبا جماهيريا لدى عشاق نادي الشباب السعودي بعد تمسك الأخير بضم اللاعب الي صفوفه فى ميركاتو الصيف. 

نجم الزمالك زيزو بلغت قيمته التسويقية 5 مليون يورو طبقا بموقع ترانسفيت ماركت وعقده ممتد مع الزمالك حتى عام 2025.

 زيزو وادارة نادي الزمالك أمامهم 3 سيناريوهات من أجل فض الاشتباك ورحيل اللاعب الي الدوري السعودي.  

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سيناريو رحيل زيزو الأول

فى ظل النهم الذي انتاب اندية السعودية لاستقطاب نجوم العالم فإن ادارة نادي الشباب تتمسك بالتعاقد مع زيزو وتجري محاولات مع ادارة الزمالك من اجل التخلي عن خدماته.

نادي الزمالك يناور من اجل تحقيق اقصى استفادة مالية من احتراف زيزو فى دوري روشن السعودي لاسيما وان نادي الشباب السعودي تعاقد موخرا مع مهاجم من الدرجة التانية في فرنسا نظير 18 مليون يورو. 

نادي الزمالك يسعى من وراء رفضه المؤقت التخلي عن زيزو لصالح الشباب السعودي الي تحقيق اعلى عائد مادي والوصول الي عرض يتخطى حاجز ال 15 مليون دولار.  

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السيناريو الثاني 

يمكن لنادي الزمالك إعارة زيزو موسم بدون بند احقية الشراء مع تمديد عقده موسم آخر وتكون الاعارة الي نادي الشباب السعودي نظير 4 مليون دولار على ان يتقاضى اللاعب راتبا خلال الموسم يبلغ 3 مليون دولار ويعود مجددا الي القلعة البيضاء.

ويميل البعض داخل إدارة نادي الزمالك الي ذلك السيناريو من اجل تفادي غضب الجماهير خاصة بعد رحيل امام عاشور الي ميتلاند الدانماركي ثم عودته الي النادي الاهلي وايضا رحيل عمر خضر لاعب الزمالك السابق الي استون فيلا الانجليزي. 
 

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السيناريو الثالث 

كشفت مصادر مطلعة ان زيزو يمكنه فسخ عقده مع القلعة البيضاء استنادا الى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغ قيمتها 12 مليون جنيه وفقا لأخد البنود المبرمة فى عقده.

شددت المصادر على ان نادي الزمالك وعد زيزو بصرف 50% من مستحقاته المتأخرة خلال أسبوع الا ان اللاعب يمكنه اللجوء الي بند عدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة لفسخ عقده. 
اشارت المصادر الي ان تألق زيزو فى البطولة العربية للأندية ساعد فى ارتفاع أسهمه فى الاحتراف بدوري روشن السعودي.

ويعتبر ذلك السيناريو الأسوأ الذى يمكن لنحم الزمالك زيزو ان يلجأ إليه حال تمسك ادارة القلعة البيضاء ببقاء اللاعب ورفض رحيله الي نادي الشباب السعودي. 

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