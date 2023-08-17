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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زيزو حديث الساعة| 3 عروض للاحتراف.. مرتضى منصور يناور.. والأهلي في الصورة

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول احتراف أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك فى الدوري السعودي وتلقيه العديد من العروض من مختلف الأندية في دوري روشن للمحترفين.

ووفقا لتقارير صحفية فإن عرض الشباب السعودي وصل إلى 6 ملايين دولار، كما ترددت أنباء عن استعداد نادي الشباب لـ رفع العرض إلى 7 مليون دولار لنادي الزمالك للتعاقد مع زيزو، إلى جانب راتب اللاعب الكبير والذى وصل إلى 10 مليون دولار فى 3 مواسم. 

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3 عروض لـ احتراف لـ زيزو 

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن جمهور الزمالك يعيش حالة من القلق بسبب إمكانية رحيل نجم الفريق أحمد سيد زيزو لـ الشباب السعودي، مشيرًا إلى أن رفض مجلس إدارة القلعة البيضاء لعرض الشباب يأتي بسبب علمه التام من أن التفريط في نجوم الفريق كانت أحد أسباب ثورة الجمهور عليه. 

قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" حالة من القلق يعيشها جمهور نادي الزمالك خوفًا من التفريط في نجم الفريق أحمد سيد زيزو".

 أضاف هاني حتحوت:" وجود قوام رئيسي للفريق هو من يجلب البطولات للزمالك، المشكلة ليست في رحيل نجم ولكن في كيفية رحيله".

 شدد:" جمهور الزمالك لديه مخاوف من مسألة الكوبري، برحيل زيزو للسعودية ثم العودة للأهلي". أشار هاني حتحوت:" مجلس إدارة الزمالك اجتمع وقرر لن يرحل أحمد سيد زيزو ولو بـ مليار دولار، الزمالك رافض هذا المبدأ تمامًا، مجلس الإدارة يعرف تمامًا أن رحيل النجوم من أكثر النقاط التي أثارت الجماهير ضده الفترة الماضية".

 أوضح هاني حتحوت:" معلوماتنا في موضوع زيزو أنه تلقى 3 عروض من الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة جاءت بدايتها من الخليج السعودي ثم الاتفاق وفي الساعات الماضية حصل على عرض قوي من نادي الشباب".

 تابع هاني حتحوت:" أحمد سيد زيزو طلب خلال جلسته مع مسؤولي النادي الحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ 19 مليون جنيه، وحصل على وعد بالحصول على جزء من مستحقاته خلال الأيام القليلة المقبلة والموافقة على احترافه حال تلقيه عرض قوي". 

وواصل هاني حتحوت:" إدارة النادي وضعت عدة شروط للموافقة على رحيل اللاعب في الفترة المقبلة وبجانب أن يكتب اللاعب ورقة رسمية للموافقة على رحيله من النادي، وأنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف، بالإضافة إلى موافقة الكولومبي أوسوريو على رحيل اللاعب وكتابة ورقة بهذا الأمر من أجل السماح له بالرحيل". 

أكد:" إدارة الزمالك طلبت من زيزو وصول عرض بمقابل مادي لا يقل عن 10 مليون دولار وهو ما رد عليه والده بأنها قيمة مالية لن يتم الوصول لها من جانب الشباب السعودي وعليهم تقليل المطالب المالية". 

أتم هاني حتحوت:" طالبت إدارة نادي الزمالك من والد اللاعب التمهل لحين عقد اجتماع مجلس إدارة لحسم مسألة بيعه ثم الرد على استفسار الشباب السعودي".

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الأهلي في الصورة

أعلن طارق السيد، نجم الزمالك السابق أن النادي الأهلي عرض على أحمد سيد زيزو 67 مليون جنيه لضم اللاعب إلى المارد الأحمر. 

وكتب طارق السيد من خلال حسابه على فيس بوك:" انفراد - الأهلي عرض على زيزو 67 مليون جنيه ومكالمة طارئة تكشف كل كواليس مستقبل زيزو مع طارق السيد.. ورأي زيزو ووالده في عرض الشباب السعودي ".

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مرتضى منصور يحسم الجدل

 وحسم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، الجدل حول إمكانية رحيل زيزو للشباب السعودي. 

ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، صورة من عرض الشباب والذي يتضمن إبداء رغبة في ضم اللاعب دون تحديد سعر الصفقة.

 وكتب مرتضى منصور:" هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الأستاذ المحترم والد الكابتن زيزو  وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد  مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو". 

وأضاف:" هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف على فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية".

 وتابع:" حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه". انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر الى مصلحة نجله وتناسي أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن  يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم". 

وأشار:" فوجئنا بترويج شائعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق على بيع زيزو بمبلغ 6 مليون دولار لنادي سعودي". 

واستطرد:" ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ما ذكرته في هذا البيان، وأخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه  يتحمل كل هذه الحروب القذرة" . 

واختتم:" ارحموا ناديكم لو فعلا انتم زملكاوية ولكن أشك، أنتم مجموعة مرتشين مأجورين".

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