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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خناقة شيكابالا وإيقاف القيد الأبرز.. 5 أزمات تضرب الزمالك في أغسطس

شيكابالا ومرتضي منصور
شيكابالا ومرتضي منصور

ضربت نادي الزمالك العديد من الأزمات خلال شهر أغسطس الجاري تمثلت في الفشل في تجديد عقود النجوم الي جانب عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. 

وعصفت الأزمات نادي الزمالك خلل شهر اغسطس الجاري ونشبت خناقة بين محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء و مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وتعرض فريق الزمالك لكرة اليد الي ايقاف القيد محليا ودوليا بسبب المديونية بمبالغ طائلة نظير مستحقات اللاعبين المتأخرة واتحاد اللعبة نفسه.  

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فشل جلسة الساحل بين أحمد فتوح والزمالك
 


عقد أحمد فتوح خلال الساعات الماضية جلسة مع أحد مسئولى نادي الزمالك في الساحل الشمالي من أجل تجديد عقده.
وطلب مسئول الزمالك خلال الجلسة من أحمد فتوح كشف حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي وبيراميدز. 


ونفى احمد فتوح وجود اي مفاوضات مع النادي الأهلي وبيراميدز. 


وشهدت الجلسة تمسك أحمد فتوح بمطالبه التي تضمنت زيادة عقده ومساواته مع الفئة الأولى من اللاعبين وهو ما أثار استياء مسئولى الزمالك وانتهت الجلسة دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على بنود التجديد.

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أزمة مرتضى منصور وشيكابالا 
 

اشتعلت الأزمة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ومحمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء؛ على خلفية اتهامات أطلقها رئيس النادي السابق. 
وأصدر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك بيانا للرد على اتهامات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق.
وأوصى مرتضى منصور برحيل شيكابالا عن نادي الزمالك، فيما رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب القلعة البيضاء، وتمسك ببقاء “الأباتشي” ضمن صفوف الفريق.

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فيفا يغرم الزمالك من جديد

 

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرار جديدا ضد نادي الزمالك في الشكوي المقدمة من الاتحاد جانب احد مساعدي البرتغالي فيريرا في الجهاز الفني إبان توليه قيادة الفارس الأبيض. 
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلزام نادي الزمالك بدفع 32 ألف دولار لصالح دانيال ألفيس أحد المساعدين بجهاز فيريرا مدرب الأبيض السابق كمستحقات مالية متأخرة.
وتضمن القرار ايضا انه فى حال عدم سداد مستحقات مساعد فيريرا مدرب الزمالك السابق سيتم ايقاف قيد الزمالك.

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لاعب الزمالك يخضع للتحقيق فى شكوى انبي

 

حددت الشؤون القانونية في اتحاد الكرة موعدا جديدا لخضوع احمد عيد لاعب نادى الزمالك الى التحقيق فى شكوى نادي انبي ضده.
ومن المقرر ان يخضع احمد عيد لاعب الزمالك الى التحقيق فى اتحاد الكرة غدا الإثنين فى شكوى نادي انبي. 
كان الإعلامي أحمد شوبير آخر كشف تطورات أزمة أحمد عيد لاعب الزمالك المعار لنادي إنبي ، حيث أكد أن اللاعب رغبته القلعة البيضاء.
وقال أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس : اتحاد الكرة استدعي أحمد عيد للتحقيق معه في نزاع الزمالك وانبي ، احمد عيد رغبته اللعب في نادي الزمالك.

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ايقاف يد الزمالك محليا ودوليا
 

بلغت مديونية نادي الزمالك لاتحاد كرة اليد المصري أكثر من 20 مليون جنيه 
وصدر قرار ايقاف الزمالك من القيد محليًا ودوليًا من قبل الاتحاد الدولي للعبة بعد تلقي شكاوي من قبل الثنائي الأجنبي في الاتحاد الدولي. 
ولن يستطيع نادي الزمالك قيد اي لاعبين في فريق اليد في الموسم المحلي إلا بعد سداد المديونيات السابقة. 

الزمالك فيفا شيكابالا مرتضى منصور أحمد فتوح فيريرا اتحاد الكرة

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