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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط وحيد.. الزمالك يواجه شبح الإقصاء من كأس السوبر المصري.. تفاصيل

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو شبح الاستبعاد من بطولة كأس السوبر المصري المقرر اقامته في الإمارات . 

يأتي احتمالية استبعاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من بطولة كأس السوبر المصري بعد اقرار نظام البطولة المستحدثة في نسختها الأولي. 

وجاء نظام بطولة كأس السوبر المصري على النحو التالي: بطل الدوري النادي الأهلي يواجه بطل كأس الرابطة فريق سيراميكا كليوباترا. 

في حين يواجه ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري وصيف بطولة الدوري الممتاز نادي بيراميدز بطل كأس مصر.

بينما يشارك نادي فيوتشر فى كأس السوبر المصري بعد تتويج الأهلي ببطولة كأس مصر.

ويشارك نادي فيوتشر فى كأس السوبر المصري باعتباره رابع الدوري الممتاز فى حال اقرار اتحاد الكرة ورابطة الاندية المحترفة معاقبة الزمالك بالاستبعاد بسبب الانسحاب من السوبر النسخة الماضية.

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نظام جديد لبطولة كأس السوبر المصري 

كشف سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن واستادات، عن الشكل الجديد لبطولة كأس السوبر المصري.

وأضاف: الإمارات ستحصل على حقوق رعاية بطولة كأس السوبر المصري لـ 5 سنوات قادمة، والنسخة الجديدة ستقام قبل انطلاق الموسم في شهر أكتوبر القادم. 

وأوضح الوزيري: النسخة الجديدة من البطولة ستقام بمشاركة 4 فرق، من بينهم بطل مسابقة كأس رابطة الأندية، وسيلعب خلالها 3 أو 4 مباريات.

وأتم: هناك دراسة لاستحداث بطولة جديدة تابعة لـ رابطة الأندية، وسيتم إقامتها في أبو ظبي، ولكن مازالت المفاوضات جارية مع مجلس أبو ظبي الرياضي حتى الآن.

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الأهلي يستفسر عن موعد السوبر المصري 

أرسل النادي الاهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المصرى التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس مصر . 

وزاد النادي الأهلي في استفساره عن لائحة بطولة كأس السوبر المصري والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها.

وطالب مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب توضيحا عما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.

كأس السوبر المصري الزمالك أوسوريو الأهلى بيراميدز فيوتشر

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