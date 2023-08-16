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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ملفات

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات للـ«فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

حسين الشحات
حسين الشحات

دخلت أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، منعطفا جديدا؛ عقب وصول أزمة “قلم الشحات” إلى النيابة العامة.

وفي تطور مفاجئ؛ قرر النادي الأهلي، تصعيد أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.  

ودخل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في اشتباك مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد نهاية لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري، وتعدى الشحات على الشيبي؛ بعدما بدر منه عقب تسجيله هدفا في شباك محمد الشناوي.

وحرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على مصالحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز، عقب المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الفريقين، في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، وبعض لاعبي الفريقين.

ووقع النادي الأهلي، عقوبة، قدرها 500 ألف جنيه على حسين الشحات؛ بعد مشاجرته مع الشيبي، على أن تخصم من مستحقاته.

“صدى البلد” يستعرض تطورات جديدة في أزمة حسين الشحات، وضربه محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالقلم. 

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لاعب بيراميدز يدلي بأقواله

باشرت النيابة العامة بالقاهرة، تحقيقاتها في البلاغ رقم ٤٦٩٦٠٧ لسنة ٢٠٢٣ نيابة القاهرة الجديدة الكلية، والمقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي، والتي أقيمت يوم 23 يوليو الماضي، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتم تكليف خبير فني من قبل النيابة؛ لفحص الفيديوهات المقدمة، وتقديم تقريره بشأنها، وفور ورود التقرير؛ سيتم طلب سماع أقوال المشكو في حقه حسين الشحات.

وَمَثُلَ اللاعب محمد الشيبي، بشخصه، أمام النيابة العامة، وأدلى بأقواله أمامها، مقدما ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به، وكذلك تم سماع شهود الإثبات في الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المقدمة على "فلاشة" إلى رئيس النيابة الكلية.

كما أكد اللاعب في حديثه مع النيابة، أنّه على ثقة كاملة بأنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستنصفه، وأنّ ما ستؤول إليه التحقيقات؛ سيكون له الأثر الفعّال في تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.

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أول تحرك من النادي الأهلي 

وأرسل النادي الأهلي، البلاغ المقدم من المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد حسين الشحات، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان المغربي محمد الشيبي، قد حضر إلى النيابة العامة؛ للإدلاء بأقواله في البلاغ المقدم من جانبه ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بالقلم، وسَبِهِ، بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

واستند النادي الأهلي في إرساله البلاغ المقدم من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز، ضد حسين الشحات، إلى أن “فيفا” يمنع اللاعبين من اللجوء للقضاء في المشاكل الخاصة بلعبة كرة القدم.

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طلب جديد من حسين الشحات

تقدم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطلب عاجل إلى خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، بشأن عقوبة محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز.

وتواصل حسين الشحات مع خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي؛ لتخفيض العقوبة التي وقعت عليه من الأهلي بعد مشاجرته مع الشيبي.

وطلب حسين الشحات، فتح تحقيق جديد معه؛ للدفاع عن نفسه، خاصة أن الشيبي وجه السباب له قبل الدخول في مشاجرة معه بعد نهاية المباراة.

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