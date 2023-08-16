الرعاة والأزمات المالية.. 3 عقبات تضرب دوري المحترفين في القسم الثاني

يواجه دوري المحترفين في القسم الثاني صعوبات كبيرة في تطبيقه بدءا من الموسم القادم بعد تأكيدات خرجت من جانب اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتطبيقه رغم اعتراضات الأندية المشاركة.



كان العديد من مجالس إدارات الأندية فى الدرجة الثانية رفضت فكرة اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين خلال الموسم الجديد.



3 عقبات تواجه دوري المحترفين

أولى العقبات تتمثل في عدم القدرة على بث عدة مباريات في يوم واحد ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين في القسم الثاني.



يأتي ذلك نظرا لوجود سيارتين فقط للنقل التليفزيوني تابعين الي ماسبيرو ما يعني عدم القدرة على بث مباريات البطولة كاملة.



ثاني الصعوبات تتمثل فى عدم وجود رعاة يتم استقطابهم للبطولة نظرا لضعف المنافسة وعدم وجود اقبال جماهيري على دوري الدرجة الثانية.



ثالث العقبات تتمثل فى خشية الاندية المشاركة في دوري المحترفين من اكيد خزينتها المزيد من الاعباء المالية جراء الانتقالات واقامة المعسكرات التدريبية لفرقها على مدار المسابقة المحلية.

