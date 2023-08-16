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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد تجديد الثقة.. 4 مطبات تواجه رابطة الأندية المحترفة في الدوري الجديد

رابطة الأندية المحترفة
رابطة الأندية المحترفة

يعقد مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، اجتماعا، في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل؛ لمناقشة موعد قرعة وانطلاق مسابقة الدوري المصري موسم 2023 - 2024، وكل الأمور المتعلقة بشئون المسابقة.

واتخذ مجلس إدارة رابطة الأندية، أول قراراته، بتعيين خالد رفعت مستشارا لمجلس الرابطة للعلاقات الخارجية، وتكليفه باستمرار تمثيل الرابطة في اتحاد الروابط العالمية.

وأجرى مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، اجتماعه التنسيقي الأول في دورته الجديدة، وشهد انتخاب أحمد دياب رئيسًا للرابطة، وعماد متعب نائبًا للرئيس.

وتواجه رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، العديد من المطبات بشأن مسابقة الدوري الممتاز، بعد تجديد الثقة في مجلس الإدارة.

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عودة الجماهير 

تمثل عودة المشجعين إلى المدرجات في مباريات الدوري الجديد، وبقية المسابقات المحلية بكامل السعة، اختبارا حقيقيا أمام رابطة الأندية المحترفة.

ورغم أن الرابطة اتخذت خطوات جادة عبر عودة الجماهير بشكل تدريجي إلى المدرجات؛ إلا أن طموحات الوسط الرياضي ترغب فى عودة الحياة إلى الملاعب مجددا. 

وأرسل النادي الأهلي خطابًا مؤخرا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية؛ للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكل المباريات في الموسم الكروي الجديد.

جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها، وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد.

وأكد النادي في خطابه، أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة، وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة، لن تتأخر- كعادتها- في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات، خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورًا رئيسيًا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها.  

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كأس السوبر المصري 

يعتبر كأس السوبر المصري، أحد الاختبارات الصعبة التي تصطدم بها رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب في الموسم الجديد بكل المسابقات المحلية.

وما زاد من أزمة كأس السوبر المصري؛ طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة، تحديد موعد ومكان مباراة السوبر المحلي.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس. 

وزاد الأهلي في استفساره، عن لائحة البطولة، والحقوق التسويقية، والجوائز المالية الخاصة بها.

وطلب الأهلي توضيحا عما إذا كانت هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية من عدمه.

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لجنة الحكام وصراع منصب الرئيس

بات الصراع داخل لجنة الحكام، يمثل صداعا في رأس رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بعد التخبط من جانب البرتغالي فيتور بيريرا، وأعضاء اللجنة.

ويقود اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، لوبي الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا من رئاسة لجنة الحكام في قادم الأيام.

ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، يخطط لإقصاء “بيريرا” من منصبه، والاستعانة بأحد أصدقائه من خبراء التحكيم السابقين، كي يحل بديلا.

وطرح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، الاستعانة بخدمات أحد الثنائي “جمال الغندور وسمير عثمان”؛ من أجل تولي منصب رئيس لجنة الحكام، في حال الإطاحة بالبرتغالي بيريرا.

واستغل اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، تلويح البرتغالي فيتور بيريرا بفسخ عقده، استنادا إلى تأخر حصوله على مستحقاته المالية في الشهور الأخيرة، وتواصل مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ من أجل الإطاحة بالخواجة من منصبه.

وأبدى ثروت سويلم، استياءه من منح اتحاد الكرة راتبا للبرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، والذي تخطى 120 ألف دولار.

وشدد سويلم، لمسؤولي الجبلاية، على أنه يجب أن يكون رئيس لجنة الحكام مصريًا، ويعرف ثقافة التحكيم المصري، على غرار جمال الغندور وسمير عثمان.

وأشار ثروت سويلم، لمسؤولي الجبلاية، إلى أنه لو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام؛ فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري.

وطرح ثروت سويلم، أسماء، لخلافة البرتغالي فيتور بيريرا، جاء أبرزها: “سمير عثمان، محمد فاروق، جهاد جريشة، جمال الغندور”.

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توقفات الدوري الممتاز 

تواجه رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ورطة حقيقية في بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم؛ بعد الإعلان عن انطلاق النسخة القادمة منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وتسببت مشاركات منتخب مصر، والنادي الأهلي، في البطولات الإفريقية والدولية، في إرباك حسابات إدارة المسابقات.

وظهر ذلك واضحا في تصريحات عامر حسين، رئيس إدارة المسابقات، الذي أعلن انتظاره لإعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مواعيد بطولاته في القارة السمراء؛ من أجل تجهيز مواعيد بطولة الدوري الممتاز للموسم القادم. 

الدوري الجديد يواجه حسب الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية، توقفا دوليا لمنتخب مصر الوطني في شهر أكتوبر القادم، خلال الفترة من 9 الى 17.

كما يواجه الدوري الجديد بعدها، العديد من التأجيلات؛ بسبب مشاركة النادي الأهلي في دوري السوبر الإفريقي في الفترة بين 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر.

النادي الأهلي سيخوض 6 مباريات ‘فريقية في دوري السوبر خلال 22 يوما.

الدوري في الموسم الجديد سيمر بفترة توقف دولي خاصة بالمنتخبات الوطنية، في شهر نوفمبر، خلال الفترة من 13 إلى 21، يستلزم معها إيقاف المسابقة المحلية.

الدوري الجديد سيشهد العديد من تأجيلات المباريات؛ نظرا لمشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في خلال شهر ديسمبر 2023.

وبعدها توقف جديد لحوالي 50 يوما؛ لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير 2024 وحتى بداية فبراير.

مسابقة الدوري الموسم القادم، ستضطر خلالها إدارة المسابقات إلى تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز، نظرا لمشاركة الفريقين بطولة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى مشاركة الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.

وهناك توقف دولي في شهر مارس 2024 للمنتخبات الوطنية، يتم خلاله إيقاف الدوري الجديد، يعقبه توقف آخر؛ بسبب كأس السوبر المصري في الإمارات، بمشاركة 4 أندية، ثم بعدها توقف دولي في شهر يونيو 2024 خاص بالمنتخبات الوطنية.

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