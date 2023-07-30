إعلامي مغربي: حسين الشحات مهدد بالحبس عامين بعد صفعه الشيبي

أكد الإعلامي المغربي أنور شقير أن حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، مهدد بالحبس لمدة عامين بسبب ما بدر منه خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على ملعب ستاد الدفاع الجوي، وانتهت بفوز الفريق السماوي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ونشر الإعلامي المغربي أنور شقير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ابتداء من اليوم وبشكل رسمي، حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي المصري، مهدد بالسجن من سنة إلى سنتين، طبقا لما تنص عليه المادة 85 من قانون التربية البدنية المصري، بعد الشكوى التي تقدم بها اللاعب المغربي محمد الشيبي لدى النائب العام بالديار المصرية، حيث فوضت إدارة نادي بيراميدز المصري، مكتب محاماة مكون من 6 محامين من أجل الترافع و الدفاع عن حق اللاعب المغربي محمد الشيبي”.

التظلمات تحسم مصير حسين الشحات

تعقد لجنة التظلمات في اتحاد الكرة اجتماعا اليوم، الأحد، للنظر في تغليظ عقوبة حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، بعد صفعه محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، عقب انتهاء اللقاء الذى خسر خلاله المارد الأحمر بثلاثية نظيفة ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وأحالت رابطة الأندية المحترفة طعن نادي بيراميدز على عقوبة ايقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه الي لجنة التظلمات في اتحاد الكرة.

وعلم “صدى البلد” من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي استقرت على تغليظ عقوبة إيقاف حسين الشحات، ما بين 4 إلى 8 مباريات.

وأضافت المصادر أن لجنة التظلمات سوف تطلع على جميع الأوراق والفيديوهات التي قام بإرفاقها نادي بيراميدز في الشكوى من أجل الفحص وحسم تغليظ العقوبة من عدمه.

حسين الشحات يواجه الحبس عاما

يواجه حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، عقوبات جنائية بعد واقعه صفعة محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي طبقا لقائمة العقوبات في مباراة بيراميدز.

وأحال اتحاد الكرة شكوى نادي بيراميدز بعد صفع حسين الشحات، لاعب الفريق السماوي محمد الشيبي، إلى لجنة التظلمات.

فيما غرم النادي الأهلي حسين الشحات فى البداية 300 ألف جنيه، ثم ضاعف الغرامة المالية إلى نصف مليون جنيه، بعد واقعة صفع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

ووفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، المادة 85، ينتظر حسين الشحات حال تمسك محمد الشيبي بالتصعيد إلى القضاء عقوبات تصل إلى الحبس لا تقل عن عام.

وجاء نص المادة 85 من قانون الرياضة على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.