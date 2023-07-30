بالتردد.. 10 قنوات تنقل مباراة الزمالك والشباب السعودي بالبطولة العربية للأندية

يواجه مساء غد الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق الشباب السعودي في ثاني جولات المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية.

وتقام مباراة الزمالك والشباب السعودي في ثاني جولات البطولة العربية للأندية فى تمام الساعة السادسة مساء غد الإثنين.

وتنقل شبكة قنوات ssc السعودية بشكل حصري مباراة الزمالك والشباب السعودي في ثاني جولات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية.

أحرز رباعية الزمالك سيف الدين الجزيري وزيزو وسيد نيمار هدفين.

وتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا بعد تعادل النصر والشباب السعودي سلبيا.

وتضم مجموعة الزمالك كلا من الاتحاد المنستيري بطل تونس، والنصر السعودي، والشباب السعودي.

وتصدر فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ترتيب المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

الزمالك - فوز (3 نقاط)

النصر السعودي - تعادل (نقطة واحدة)

الشباب السعودي - تعادل (نقطة واحدة)

الاتحاد المنستيري التونسي - هزيمة (صفر)

وتنقل قنوات SSC Sport السعودية المشفرة كافة مباريات البطولة العربية للأندية بما فيها المواجهات التي يكون فيها نادي الزمالك طرفا.

قنوات مفتوحة ناقلة للبطولة العربية وهي:

KSA Sports

AL Kass

AD Sports

Kuwait Sports

Arryadia tnt

ـOman Sports

الجزائرية الثانية

Iraq Sports

الوطنية التونسية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي بالبطولة العربية



تردد قنوات الكأس

القمر: نايل سات

التردد: 11919

معامل الترميز:27500

معامل الخطأ:5/6

الاستقطاب: أفقي.



تردد القنوات أبو ظبي

التردد: 1226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.



تردد قنوات SSC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

