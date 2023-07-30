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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالتردد.. 10 قنوات تنقل مباراة الزمالك والشباب السعودي بالبطولة العربية للأندية

مباراة الزمالك والاتحاد
مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

يواجه مساء غد الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق الشباب السعودي في ثاني جولات المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية.

 

وتقام مباراة الزمالك والشباب السعودي في ثاني جولات البطولة العربية للأندية فى تمام الساعة السادسة مساء غد الإثنين.

 

وتنقل شبكة قنوات ssc السعودية بشكل حصري مباراة الزمالك والشباب السعودي في ثاني جولات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

 

وتغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية.

أحرز رباعية الزمالك سيف الدين الجزيري وزيزو وسيد نيمار هدفين. 

 

وتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا بعد تعادل النصر والشباب السعودي سلبيا.  

وتضم مجموعة الزمالك كلا من الاتحاد المنستيري بطل تونس، والنصر السعودي، والشباب السعودي.

 

وتصدر فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ترتيب المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.  
الزمالك - فوز (3 نقاط)
النصر السعودي - تعادل (نقطة واحدة) 
الشباب السعودي - تعادل (نقطة واحدة)
الاتحاد المنستيري التونسي - هزيمة (صفر)

وتنقل قنوات SSC Sport السعودية المشفرة كافة مباريات البطولة العربية للأندية بما فيها المواجهات التي يكون فيها نادي الزمالك طرفا.

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قنوات مفتوحة ناقلة للبطولة العربية وهي:

 

KSA Sports
AL Kass
AD Sports
Kuwait Sports
Arryadia tnt
ـOman Sports
الجزائرية الثانية
Iraq Sports
الوطنية التونسية

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تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي بالبطولة العربية
 

تردد قنوات الكأس
القمر: نايل سات
التردد: 11919
معامل الترميز:27500
معامل الخطأ:5/6
الاستقطاب: أفقي.
 

تردد القنوات أبو ظبي
التردد: 1226.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
 

تردد قنوات SSC
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

الزمالك الشباب السعودي البطولة العربية للأندية الاتحاد المنستيري سيف الدين الجزيري

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