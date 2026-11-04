قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجهود كبير.. حازم إمام يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بلقب بطولة كأس الخليج

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

أعرب حازم إمام، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج منتخب مصر مواليد 2009 بلقب بطولة كأس الخليج للناشئين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة، ويؤكد امتلاك الكرة المصرية لمجموعة مميزة من المواهب الواعدة القادرة على تحقيق مستقبل مشرف.

ووجه رئيس قطاعات كرة القدم التهنئة للاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، على التتويج باللقب، مشيدًا بالروح القتالية والإصرار اللذين ظهرا على اللاعبين خلال منافسات البطولة، ونجاحهم في تقديم مستويات مميزة تُوجت بالحصول على المركز الأول.

وأضاف أن هذا التتويج يمثل خطوة مهمة في مشوار إعداد هذا الجيل من اللاعبين، خاصة أن المنتخب يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض تحدٍ جديد من خلال المشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، متمنيًا أن يواصل اللاعبون العمل والتطور وتقديم مستويات تليق باسم الكرة المصرية في المحفل العالمي.

وأشاد حازم إمام بوجود خمسة لاعبين من نادي الزمالك ضمن صفوف المنتخب المتوج باللقب، مؤكدًا أن ذلك يُعد مصدر فخر واعتزاز للنادي ولقطاع كرة القدم، ويعكس الجهد المبذول في إعداد المواهب الشابة وتطوير قدراتها، ومنحها الفرصة لإثبات إمكاناتها على مستوى المنتخبات الوطنية.

وضمت قائمة لاعبي الزمالك المتواجدين مع المنتخب كلًا من أحمد صفوت صانع الألعاب وقائد المنتخب، ومالك عمرو حارس المرمى، وعزت محمد الظهير الأيسر، وأدهم حسيب المهاجم، وآدم القزاز لاعب الوسط.

وأكد رئيس قطاعات كرة القدم أن اللاعبين الخمسة يمتلكون إمكانات فنية مميزة، وأن تواجدهم ضمن هذا الجيل المتوج بالبطولة يمثل حافزًا لهم لمواصلة العمل والاجتهاد، مشيرًا إلى أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك يضم العديد من العناصر الواعدة التي تستحق الدعم والثقة، وتسعى دائمًا لرفع اسم النادي في مختلف المحافل.

واختتم حازم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف هو استمرار تطوير المواهب داخل قطاع الناشئين، وتجهيز عناصر قادرة على الوصول للفريق الأول وتمثيل المنتخبات الوطنية، معربًا عن تمنياته للاعبي الزمالك وزملائهم بالمنتخب بالتوفيق في المرحلة المقبلة، وتحقيق نتائج مميزة في بطولة كأس العالم بقطر.

حازم إمام رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك الزمالك بطولة كأس الخليج كأس الخليج رئيس قطاعات كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

الطماطم

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة

ترشيحاتنا

القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة لمناقشة آليات مواجهة العنف المجتمعي

القومي لحقوق الإنسان يواجه العنف المجتمعي.. ورفع التوصيات للجهات المعنية

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

التضامن الاجتماعى

التضامن الاجتماعي تفتح آفاق التمكين الاقتصادي أمام سامية جمال بالفيوم

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد