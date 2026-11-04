مجهود كبير.. حازم إمام يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بلقب بطولة كأس الخليج

أعرب حازم إمام، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج منتخب مصر مواليد 2009 بلقب بطولة كأس الخليج للناشئين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة، ويؤكد امتلاك الكرة المصرية لمجموعة مميزة من المواهب الواعدة القادرة على تحقيق مستقبل مشرف.

ووجه رئيس قطاعات كرة القدم التهنئة للاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، على التتويج باللقب، مشيدًا بالروح القتالية والإصرار اللذين ظهرا على اللاعبين خلال منافسات البطولة، ونجاحهم في تقديم مستويات مميزة تُوجت بالحصول على المركز الأول.

وأضاف أن هذا التتويج يمثل خطوة مهمة في مشوار إعداد هذا الجيل من اللاعبين، خاصة أن المنتخب يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض تحدٍ جديد من خلال المشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، متمنيًا أن يواصل اللاعبون العمل والتطور وتقديم مستويات تليق باسم الكرة المصرية في المحفل العالمي.

وأشاد حازم إمام بوجود خمسة لاعبين من نادي الزمالك ضمن صفوف المنتخب المتوج باللقب، مؤكدًا أن ذلك يُعد مصدر فخر واعتزاز للنادي ولقطاع كرة القدم، ويعكس الجهد المبذول في إعداد المواهب الشابة وتطوير قدراتها، ومنحها الفرصة لإثبات إمكاناتها على مستوى المنتخبات الوطنية.

وضمت قائمة لاعبي الزمالك المتواجدين مع المنتخب كلًا من أحمد صفوت صانع الألعاب وقائد المنتخب، ومالك عمرو حارس المرمى، وعزت محمد الظهير الأيسر، وأدهم حسيب المهاجم، وآدم القزاز لاعب الوسط.

وأكد رئيس قطاعات كرة القدم أن اللاعبين الخمسة يمتلكون إمكانات فنية مميزة، وأن تواجدهم ضمن هذا الجيل المتوج بالبطولة يمثل حافزًا لهم لمواصلة العمل والاجتهاد، مشيرًا إلى أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك يضم العديد من العناصر الواعدة التي تستحق الدعم والثقة، وتسعى دائمًا لرفع اسم النادي في مختلف المحافل.

واختتم حازم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف هو استمرار تطوير المواهب داخل قطاع الناشئين، وتجهيز عناصر قادرة على الوصول للفريق الأول وتمثيل المنتخبات الوطنية، معربًا عن تمنياته للاعبي الزمالك وزملائهم بالمنتخب بالتوفيق في المرحلة المقبلة، وتحقيق نتائج مميزة في بطولة كأس العالم بقطر.