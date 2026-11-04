وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بالتتويج بلقب كأس الخليج للناشئين

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 والجهاز الفني والإداري، بمناسبة التتويج بلقب بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، عقب الفوز على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين اليوم الأربعاء.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهانيه للاعبين والجهاز الفني والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة بهذا الإنجاز، مشيدًا بالأداء والروح العالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب على مدار البطولة، والتي تُوجت بحصد اللقب، مؤكدًا أن هذا التتويج جاء لما تمتلكه الكرة المصرية من مواهب واعدة قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية.