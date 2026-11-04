اتحاد الكرة يحتفي بتتويج منتخب مصر مواليد 2009 بكأس الخليج للناشئين

احتفى الاتحاد المصري لكرة القدم بتتويج منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بلقب بطولة كأس الخليج، بعد الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية صورًا لـ لاعبي المنتخب بعد التتويج باللقب، وعلق عليها برسالة احتفاء “أبطال”، بعد الإنجاز الذي حققه الجيل الواعد في البطولة.

وكان منتخب مصر قد قدم مشوارًا مميزًا في البطولة، ونجح في بلوغ المباراة النهائية بعد الفوز على الصين برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي، قبل أن يحسم اللقب على حساب المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأتي تتويج الفراعنة الصغار ليؤكد نجاح المنتخب في تقديم مستويات مميزة خلال منافسات البطولة، ويمنح الكرة المصرية إضافة جديدة على مستوى منتخبات الناشئين.