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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة بوليسيتش وبالوجون.. قائمة منتخب أمريكا لمواجهة هايتي بالكونكاكاف

منتخب أمريكا
منتخب أمريكا
مجدي سلامة

عاد المهاجمان كريستيان بوليسيتش وفولارين بالوجون، ولاعب الوسط ويستون ماكيني، إلى صفوف المنتخب الأمريكي استعداداً لمواجهة هايتي في ربع نهائي دوري أمم "كونكاكاف".

وضمت القائمة التي أعلنها المدير الفني للمنتخب الأمريكي، ماوريسيو بوتشيتينو، يوم الأربعاء، 25 لاعباً؛ من بينهم 19 لاعباً شاركوا في المباريات الودية التي أقيمت في سبتمبر وأكتوبر، بالإضافة إلى نصف عدد اللاعبين (26 لاعباً) الذين اصطحبهم بوتشيتينو إلى نهائيات كأس العالم هذا العام.

وكان بوليسيتش قد غاب عن تلك المباريات الودية بسبب تعافيه من كسر إجهادي (شرخ) في عظمة الساق اليمنى (الظنبوب والشظية)، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي خسرها المنتخب الأمريكي بنتيجة 4-1 أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم.

أما بالوغون -الذي أُلغي قرار إيقافه -الناجم عن حصوله على بطاقة حمراء في كأس العالم- بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، فقد غاب عن المباريات الودية السابقة نظراً لعدم مشاركته مع ناديه موناكو في أول أربع مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك في أعقاب تعثر انتقاله المحتمل إلى نادي إيفرتون.

وقد تشهد المواجهة الظهور الأول لكل من مدافع "ناشفيل" ريد بيكر-وايتينج، ولاعب وسط "بادربورن" سانتياجو كاستانيدا، مع المنتخب الوطني. كما يعود المدافع برايان رينولدز إلى صفوف الفريق لأول مرة منذ بطولة الكأس الذهبية لـ"كونكاكاف" عام 2023.

وضمت قائمة بوتشيتينو أيضاً المهاجم كافان سوليفان، الذي خاض مباراته الأولى مع المنتخب في سبتمبر، قبل يومين من بلوغه سن السابعة عشرة، ليصبح بعد ذلك بأسبوع أصغر لاعب أمريكي يسجل هدفاً دولياً، وذلك في المباراة التي جمعت الفريق بنظيره المكسيكي.

وفي المقابل، خلت القائمة من أسماء عدة، أبرزها حارس المرمى مات تيرنر، والمدافعون ماكس أرفستين، وكاميرون كارتر-فيكرز، ومارك ماكينزي، وجو سكالي، بالإضافة إلى الجناح تيم وياه.

وبعد خوض معسكر تدريبي في ولاية جورجيا، سيواجه المنتخب الأمريكي (المصنف 16 عالمياً) منتخب هايتي (المصنف 84 عالمياً) في 14 نوفمبر في ميامي، ثم في 17 نوفمبر في سينسيناتي. وستُحسم المواجهة بناءً على مجموع أهداف المباراتين، إذ يتأهل الفائز إلى نصف نهائي دوري الأمم، الذي سيُقام في الفترة من 22 إلى 30 مارس على ملعب "صوفي" في إنجلوود بولاية كاليفورنيا. من بين اللاعبين الذين استُبعدوا من قائمة شهر سبتمبر: حارس المرمى كريس برادي، والمدافعان مايلز روبنسون وفرانكي ويستفيلد، ولاعبو الوسط زافيير غوزو ويونس موسى، والمهاجمان كول كامبل وداميون داونز.

وسينضم بعض اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم إلى المنتخب تحت 23 عاماً، الذي يستعد لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2028؛ حيث سيُعلن عن قائمة معسكره التدريبي يوم الخميس.

كما تم استبعاد المدافع مايلز روبنسون، ولاعب الوسط جوني كاردوسو، والمهاجمين حاجي رايت وأليخاندرو زينديخاس بسبب الإصابة. أما المهاجم ريكاردو بيبي، فقد غاب عن القائمة إثر تعرضه لإصابة في عضلات الساق، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الفترة ما بين 20 سبتمبر والسبت الماضي.

قائمة منتخب أمريكا:

حراس المرمى: مات فريز (نيويورك سيتي)، دييغو كوتشين (لينغبي)، برايان شواكي (ناشفيل).

خط الدفاع: ريد بيكر-وايتينج (ناشفيل)، جورج كامبل (وست بروميتش ألبيون)، سيرجينيو ديست (آيندهوفن)، أليكس فريمان (فياريال)، نيل بيير (فيلادلفيا)، برايان رينولدز (رين)، كريس ريتشاردز (كريستال بالاس)، أنتوني روبنسون (فولهام)، أوستون تراستي (سلتيك).

خط الوسط: تايلر آدامز (بورنموث)، ماثيس ألبرت (بوروسيا دورتموند)، سيباستيان بيرهالتر (ميدلزبره)، سانتياغو كاستانيدا (بادربورن)، ويستون ماكيني (يوفنتوس)، أدري محمدي (نيويورك ريد بولز)، جيو رينا (ستراسبورغ)، مالك تيلمان (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: فولارين بالوجون (موناكو)، جاستن إليس (أورلاندو)، جوليان هول (نيويورك ريد بولز)، كريستيان بوليسيتش (ميلان)، كافان سوليفان (فيلادلفيا).

الكونكاكاف منتخب أمريكا هايتي بوليسيتش

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