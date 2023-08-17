قرار مفاجئ من الشباب السعودي بعد رفض الزمالك عرضه لضم زيزو

كشفت قناة “أون تايم سبورتس" عن قرار مفاجئ من نادي الشباب السعودي، بعد رفض نادي الزمالك عرضه لضم أحمد سيد زيزو، نجم القلعة البيضاء.

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، أكد رفض مجلس الإدارة عرض نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وقال أحمد كيوان مقدم برنامج “أخبار أون تايم”:" مصادرنا تؤكد أن العرض السعودي لضم زيزو قابل للتجديد مرة ثانية وثالثة، خصوصا وأن اللاعب لديه الرغبة في إتمام الصفقة".

وأضاف:" زيزو ليس لديه وكيل لاعبين مباشر، والده هو من يتفاوض مع مثل هذه الأمور وأحيانا يستعين ببعض أصدقائه".

وتابع:" زيزو يحب نادي الزمالك وقدم خدمات كبيرة للنادي، لكن العرض مغري، وستوضح الأيام المقبلة ماذا يمكن أن يحدث".

ويرتبط أحمد سيد زيزو، بعقد مع نادي الزمالك حتى 30 يونيو 2025.