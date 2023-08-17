أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

نشرت هدي زوجة زيزو نجم الزمالك صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي إنستجرام.

وظهرت هدي برفقة زوجها أحمد سيد زيزو داخل سيارتهما خاصة بعد أنباء انتقاله عن القلعة البيضاء.

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج “الماتش” عبر قناة صدى البلد، عن مفاجأة مدوية بشأن رغبة نادي الشباب السعودي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك.

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، أكد رفض مجلس الإدارة عرض نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وكتب حتحوت عبر حسابه على موقع إكس “تويتر سابقا”: “ رغم إعلان الزمالك رفضه بيع زيزو، فالأقرب هو رحيله إلى الشباب”.



وأضاف:" اجتماعات متواصلة ستتم اليوم، واللاعب وُعد بتفهم وجهة نظره، بل وأكد مسؤول أن العقود قد تُصاغ اليوم".