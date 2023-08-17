عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

صدى البلد

نشرت هدي زوجة زيزو نجم الزمالك صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي إنستجرام.

وظهرت هدي برفقة زوجها أحمد سيد زيزو داخل سيارتهما خاصة بعد أنباء انتقاله عن القلعة البيضاء.

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج “الماتش” عبر قناة صدى البلد، عن مفاجأة مدوية بشأن رغبة نادي الشباب السعودي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك.

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، أكد رفض مجلس الإدارة عرض نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وكتب حتحوت عبر حسابه على موقع إكس “تويتر سابقا”: “ رغم إعلان الزمالك رفضه بيع زيزو، فالأقرب هو رحيله إلى الشباب”.


وأضاف:" اجتماعات متواصلة ستتم اليوم، واللاعب وُعد بتفهم وجهة نظره، بل وأكد مسؤول أن العقود قد تُصاغ اليوم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

قد تتم اليوم.. مفاجأة تقلب الموازين في انتقال زيزو للشباب السعودي

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

قرار مفاجئ من الشباب السعودي بعد رفض الزمالك عرضه لضم زيزو

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على تمويل البنك الآسيوي لتحويل سكة حديد أبوقير لمترو كهربائي

الحكومة توافق على تخصيص أراضي للمشروعات في بني سويف ومطروح

إعلان صادم من روسيا بشأن شروط السلام مع أوكرانيا

الوزراء يوافق على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا

أدنى مستوى.. انخفاض شديد في أسعار الذهب بسبب قرار أمريكي منتظر

الوزراء يوافق على تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ