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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخسر من العربي الكويتي في بطولة اليد

صدى البلد

خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك من العربي الكويتي، بنتيجة 32-31 في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وحقق العربي الكويتي الفوز على الزمالك بنتيجة 32-31 علي الرغم من تقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 18-16 .

وحقق الزمالك، الفوز على نظيره وفاق عين التوتة الجزائري في البطولة العربية للأندية في افتتاح مشواره بالبطولة العربية بنتيجة 34/28 في المباراة التي أقيمت اليوم، علمًا بأن الشوط الأول انتهى 18/13 لصالح الفارس الأبيض.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

وضمت قائمة الزمالك في البطولة 19 لاعبا وهم:

أحمد الأحمر – أحمد حسام – محمود خليل فلفل – أحمد وليد – هشام السبكي – مؤمن زكي – إبراهيم العربي – هشام صلاح – محمد ياسين – محمد سمير “بوشا” – أحمد مؤمن صفا “دودو” – مازن رضا – عمر الوكيل بكار – شادي خليل – خالد وليد – محمد علاء لوكا – محمد البسيوني “مودي” – زياد حشاد – أحمد سامح.

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