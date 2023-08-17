الزمالك يخسر من العربي الكويتي في بطولة اليد

خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك من العربي الكويتي، بنتيجة 32-31 في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وحقق العربي الكويتي الفوز على الزمالك بنتيجة 32-31 علي الرغم من تقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 18-16 .

وحقق الزمالك، الفوز على نظيره وفاق عين التوتة الجزائري في البطولة العربية للأندية في افتتاح مشواره بالبطولة العربية بنتيجة 34/28 في المباراة التي أقيمت اليوم، علمًا بأن الشوط الأول انتهى 18/13 لصالح الفارس الأبيض.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

وضمت قائمة الزمالك في البطولة 19 لاعبا وهم:

أحمد الأحمر – أحمد حسام – محمود خليل فلفل – أحمد وليد – هشام السبكي – مؤمن زكي – إبراهيم العربي – هشام صلاح – محمد ياسين – محمد سمير “بوشا” – أحمد مؤمن صفا “دودو” – مازن رضا – عمر الوكيل بكار – شادي خليل – خالد وليد – محمد علاء لوكا – محمد البسيوني “مودي” – زياد حشاد – أحمد سامح.