مفاجأة.. ناقد رياضي يعلن موافقة الزمالك على بيع زيزو للشباب السعودي

أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت عن موافقة الزمالك علي بيع زيزو للشباب السعودي .

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي تويتر :" عاجل وخاص .. الزمالك يوافق على بيع زيزو للشباب السعودي.

‏ألف مبروك يا زوز ⁦‪@zizo_official25‬⁩ ⁦‪@25AhmedZizo‬⁩ إن شاء الله تكسر الدنيا وتكون أرقامك أحسن من رونالدو ونيمار وبنزيما.

‏المفروض أنا آخد ١٠ % من قيمة عقدك عشان العقد ده جالك بسبب الاحصائيات اللي أنا بعملهالك".



كشف الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج “الماتش” عبر قناة صدى البلد، عن مفاجأة مدوية بشأن رغبة نادي الشباب السعودي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك.

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، أكد رفض مجلس الإدارة عرض نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وكتب حتحوت عبر حسابه على موقع إكس “تويتر سابقا”: “ رغم إعلان الزمالك رفضه بيع زيزو، فالأقرب هو رحيله إلى الشباب”.



وأضاف:" اجتماعات متواصلة ستتم اليوم، واللاعب وُعد بتفهم وجهة نظره، بل وأكد مسؤول أن العقود قد تُصاغ اليوم".