قد تتم اليوم.. مفاجأة تقلب الموازين في انتقال زيزو للشباب السعودي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج “الماتش” عبر قناة صدى البلد، عن مفاجأة مدوية بشأن رغبة نادي الشباب السعودي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك.

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، أكد رفض مجلس الإدارة عرض نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وكتب حتحوت عبر حسابه على موقع إكس “تويتر سابقا”: “ رغم إعلان الزمالك رفضه بيع زيزو، فالأقرب هو رحيله إلى الشباب”.



وأضاف:" اجتماعات متواصلة ستتم اليوم، واللاعب وُعد بتفهم وجهة نظره، بل وأكد مسؤول أن العقود قد تُصاغ اليوم".

واختتم:" فك القيد، مستحقات اللاعبين، صفقات جديدة.. ثلاث أولويات يتعامل فيها الزمالك بأموال الصفقة حال إتمامها".

ويرتبط أحمد سيد زيزو، بعقد مع نادي الزمالك حتى 30 يونيو 2025.