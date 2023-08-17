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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هكون خير سفير.. عمر فايد يوجه رسالة مؤثرة بعد انتقاله لفناربخشة

عمر فايد
عمر فايد

وجّه عمر فايد، لاعب المقاولون العرب، المنتقل حديثًا إلى نادي فناربخشة التركي رسالة خاصة لنادي المقاولون العرب بعد إتمام إجراءات انتقاله رسميا لنادي فناربخشة. 
وكتب عمر فايد رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وقال: 
اليوم وبعد ٨ سنوات داخل جدران نادي المقاولون العرب أغادر النادي من الباب الكبير، فبعد أن تلقيت كل الدعم طوال المواسم الماضية وخلال فترة تواجدي مع الفريق الأول وكان للنادي كل الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالي أن أحقق حلمي بالاحتراف الأوروبي ، كل الشكر للباشمهندس محمد عادل على ثقته ودعمه ليا من أول يوم و سعيه لمساعدتي على تحقيق هذا الحلم ، وكذلك كل الشكر للكابتن شوقي غريب علي كل ما قدمه لي منذ قدومه للنادي و ثقته بي وكان أول من أعطاني الدعم لاشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول و معه كل الجهاز الفني و الإداري.

وأضاف عمر فايد:  وفي النهاية أوجه الشكر لكل مدربي قطاع الناشئين بالنادي والإداريين و العاملين بالقطاع فكل منهم قدم لي الدعم في كل الأوقات اليوم تنتهي علاقتي بنادي المقاولون العرب و الذي افتخر بكوني جزء من هذا الكيان 
واختتم عمر فايد حديثه قائلا: إن شاء الله أكون خير سفير للنادي و للكرة المصرية في خطوتي الجديدة مع نادي فناربخشه الكبير 

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كواليس انتقال عمر فايد الي الدوري التركي 

وكان قد كشف إسلام الشحات، وكيل عمر فايد، نجم المقاولون العرب المنتقل لفناربخشة، كواليس انتقال لاعب ذئاب الجبل للفريق التركي.
تحدث إسلام الشحات عبر تصريحات تليفزيونية عن كواليس تعاقد فناربخشة مع عمر فايد، قائلًا:" الحمد لله الصفقة استغرقت وقتًا طويلًا، فناربخشة لم يأخذ قرار ضمه في يوم وليلة، لكنهم يتابعونه من فترة طويلة، ونتواصل مع المقاولون العرب من شهر فبراير الماضي، من أجل إيجاد أفضل الحلول لـ عمر فايد".
أضاف إسلام الشحات:" الفريق التركي تابع عمر فايد مع المقاولون العرب ومنتخب مصر، وسهل مسؤولو المقاولون العرب عملية احتراف عمر فايد للفريق التركي باحترافية كبيرة، وتسهيل الأمور في التفاوض".
أوضح:" شوقي غريب أضاف لـ عمر فايد كثيرًا، وكان سببًا في مشاركته في الفريق الأول والدوري الممتاز، وهذا كان عامل جذب كبير للفريق التركي".
أشار إسلام الشحات:" كانت هناك أندية أخرى أوروبية مهتمة بـ عمر فايد، لكن فناربخشة كان أكثر جدية، من البرتغال وهولندا، الفكرة الأساسية كانت احتراف عمر فايد بغض النظر عن المقابل المالي للصفقة".
أتم إسلام الشحات:" عمر فايد هيبدأ التدريب غدًا مع الفريق مع المجموعة المستبعدة من الفريق بسبب ارتباطهم بمباراة، مسألة خروجه للإعارة لم يتم التناقش فيها لحين الحديث مع المدير الفني، الدوري التركي بدأ بالفعل وعمر يدخل على فريق شبه مكتمل، ويعلم أنه ينافس في نادي كبير، والمشاركة ستطلب منه جهد كبير".

عمر فايد المقاولون العرب فناربخشة التركي شوقي غريب الدوري التركي

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