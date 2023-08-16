900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

بات محترفو النادي الأهلي يشكلون صداعا في رأس مجلس الإدارة في ظل طلب الرحيل عن القلعة الحمراء، والمطالبة بالحصول على كامل عقودهم بعد خروجهم من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وبعد رحيل البرازيلي برونو سافيو عن صفوف الأهلي، عقب اتفاق ودي، وعودته إلى نادي بوليفار البوليفي مجددا؛ طفت على السطح أزمة جديدة، بطلها الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

الموزمبيقي لويس ميكيسوني خرج من حسابات كولر مدرب النادي الأهلي، وأنهى الأخير أزمة حصوله على بقية مستحقاته، ورحل عن القلعة الحمراء.

فيما شهد النادي الأهلي تمردا جديدا من قبل المهاجم والتر بواليا، الذي تمسك بفسخ عقده بعد عودته من الإعارة، على أن يحصل على كل مستحقاته المالية، ونجح النادي الأهلي في إنهاء أزمة الكونغولي ورحيله بشكل ودي.

“صدى البلد” يستعرض حل أزمات التمرد داخل صفوف النادي الأهلي.

أزمة جيرالدو والنادي الأهلي



أعلن النادي الأهلي في عام 2021 فسخ عقد اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع النادي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.

وقال الأهلي إن اللاعب وقع على ما جاء في مذكرة التسوية.

وأضاف :"في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الأنجولي ووجه إليه سيد عبد الحفيظ- مدير الكرة السابق، الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية".

وكان الأهلي قد قام بقيد والتر بواليا في قائمته المحلية والأفريقية بعد التعاقد معه من الجونة بديلا للأنجولي جيرالدو.

وكشفت مصادر خاصة أن ما يتردد عن حصول اللاعب على مليون دولار كتعويض عن الفترة المتبقية في عقده غير صحيح.

وأضافت أن اللاعب طلب مبدئيًا الحصول علي باقي قيمة عقده والمقدر بموسمين ونصف.

وأوضحت المصادر ان الثنائي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق وأمير توفيق مدير التعاقدات قادا مفاوضات شاقة مع اللاعب انتهت لتوقيعه علي تسوية اليوم ويرحل بالتراضي.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد في 16 ديسمبر من عام 2018 مع جيرالدو لمدة 4 مواسم ونصف.

وقالت مصادر أن الأهلي نجح في الخروج من صفقة جيرالدو بأقل الخسائر الممكنة بحيث سيحصل اللاعب علي 380 ألف دولار نظير فسخ تعاقده وديًا والرحيل عن شكوي القلعة الحمراء بعد رفع اسمه من القائمة وقيد والتر بواليا.

وأضافت أن اللاعب حصل علي 40% من مستحقاته عن الموسم الحالي مثله مثل أي لاعب بالفريق وتم الاتفاق علي منحه 380 ألف دولار أخري علي أقساط تمتد لـ 22 شهرا.

أزمة برونو سافيو والأهلي



رفض البرازيلي برونو سافيو الرحيل عن النادي الأهلي بعدما وصل إليه أحد العروض الخليجية للاحتراف بصفوف فريقها.

اللاعب البرازيلي برونو سافيو أكد لمسئولي النادي الأهلي أنه سيرحل للنادي الذي سيحدده بنفسه

اللاعب البرازيلي برونو سافيو وضع شرطا حال إصرار النادي الأهلي على إنهاء عقده يتضمن الحصول على راتبه كاملا من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأعلن بعدها النادي الأهلي رسمياً رحيل الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم برنو سافيو إلي بوليفار البوليفي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقال الأهلي إن النادي وافق على انتقال برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي بوليفار البوليفي بصفة نهائية.

لاعب الأهلي البرازيلي برونو سافيو وافق على تسوية مستحقاته مع النادي، حيث حصل على مستحقات الموسم الحالي بالكامل ونصف مستحقات الموسم القادم.

وفي ضوء هذه التسوية، قدرت قيمة الصفقة التي أنفقها الأهلي على سافيو 2 مليون دولار بعد موسم واحد فقط.

أزمة الموزمبيقي لويس ميكيسوني مع الأهلي



رفض في البداية الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي الرحيل وفسخ عقده بالتراضي مع القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب ميكيسوني الحصول على قيمة عقده المتبقي مع الأهلي كاملا حيث أن القلعة الحمراء تعاقدت مع اللاعب لمدة 4 مواسم وطلب اللاعب الحصول على قيمة عقده لمدة موسمين مقبلين مع الأهلي كاملًا للموافقة على الرحيل.

المهاجم الموزمبيقي عدد بالتصعيد وتقديم شكوى اللي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حال عدم الحصول على مستحقاته المتبقية في ظل رغبة الأهلي في فسخ عقد اللاعب أو بيعه لأي فريق اخر.

ونجح عقب ذلك النادي الأهلي فى انهاء علاقته مع الموزمبيقي ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.

ووجه النادي الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد للمساهمة مع زملائه في الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

الأهلي يفض الاشتباك مع والتر بواليا

شهدت الآونة الأخيرة أزمة حادة وتصعيد جديد من قبل المهاجم والتر بواليا الذى رفض الرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة الي أحد أندية الدوري المصري وتمسك بفسخ عقده مع القلعة الحمراء.

ورضخ النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب الي مطالب المهاجم الكونغولي والتر بواليا من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.

كان والتر بواليا طالب بمنحه كامل عقده حال الرحيل عن النادي الأهلي بعد عودته من الإعارة.

وهدد والتر بواليا النادي الأهلي بتقديم شكوى الي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل الحصول على مستحقاته المالية كاملة.

وتوصلت إدارة القلعة الحمراء لاتفاق مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا بمقتضاه يتم سداد مبلغ 900 ألف دولار قبل إنهاء عقده.