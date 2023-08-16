تهدد الدوري .. مشاركة الأهلي في السوبر الأفريقي تثير أزمة

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” وشركة خاصة مقرها في رواندا لإدارة المسابقة.

ويسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتعظيم موارده المالية بالاشتراك مع الأندية، من خلال إقامة بطولة مستحدثة بمشاركة النادي الأهلي بشكل جديد في القارة السمراء.

وتقام البطولة مجمعة بمشاركة النادي الأهلي على نظام كأس العالم للأندية من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2023 ولكن بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام البطولة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، كما سينظم النادي مبارياته كأنه ينظم مباراة في كأس العالم للأندية.

وتجري مراسم قرعة دوري السوبر الإفريقي بمشاركة النادي الأهلي في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل بمشاركة ممثلي جميع الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي، ولم يتحدد مكان إقامتها حتى الآن.

وتقام بطولة دورى السوبر الافريقي بمشاركة ثمان فرق هى النادي الأهلي والوداد المغربي والترجي الرياضي والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي و سيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب إفريقي و إنيمبا النيجيري.

أزمة الدورى الجديد

يواجه الدوري المصري في الموسم القادم العديد من التأجيلات بسبب مشاركة النادي الأهلي في دوري السوبر الأفريقي فى الفترة بين 20 اكتوبر الى 11 نوفمبر.

النادي الأهلي سيخوض 6 مباريات أفريقية في دوري السوبر خلال 22 يوما فقط.

مشاركة النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الافريقي سوف تجبر ادارة المسابقات في رابطة الاندية المحترفة على تأجيل منافسات بطولة الدوري الممتاز فى الموسم الجديد.