بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي الشباب السعودي يدرس التحول نحو التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي، لصعوبة التعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك.

وكان مرتضى منصور قد أكد بأن الزمالك رفض بشكل قاطع رحيل زيزو إلى الشباب بعد تلقيهم عرض رسمي من النادي السعودي.

وبحسب صحيفة “سبورت” السعودي، فإن الزمالك طلب الحصول على مبلغ 8 ملايين دولار للتخلي عن زيزو، وهو الأمر الذي رفضه نادي الشباب.

وأوضح التقرير أن إدارة الشباب بدأت في التفكير في الاتجاه نحو الخطة “ب” بالتعاقد مع تاو مهاجم الأهلي بعد قيادته الفريق للتتويج بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع تاو قد يكون ممكنًا خاصة وأنه عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كما أن اللاعب يمتاز بخبرة جيدة بعد لعبه في الدوري الإنجليزي والدوري البلجيكي، الأمر الذي دفع الشباب للتفكير في ضمه.