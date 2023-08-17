منيو كبابجي| حقيقة توقيع زيزو عقود الشباب السعودي.. اللاعب يفرض شروطه على الزمالك.. وهذا موقف الأهلي

حالة من الجدل والانقسام حدثت بسبب العروض التي قُدمت لنجم القلعة البيضاء أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك، فى الدوري السعودي وتلقيه العديد من العروض من مختلف الأندية في دوري روشن للمحترفين.

الأمر الذي لاقي العديد من التعليقات والتي انقسمت بين المؤيد والمعارض، بسبب حب جماهير القلعة البيضاء لزيزو، وتمسكهم بلعبه داخل الزمالك، في المقابل يري بعض الجماهير احقيه زيزو في الاحتراف واللعب في الخارج.

زيزو حديث السوشيال ميديا

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج اسم "زيزو"، ليتصدر زيزو قائمة التريند الأعلي بحثًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبروا جماهير القلعة البيضاء عن آرائهم في احتراف أحمد سيد زيزو، لتنقسم الآراء بين المؤيد والمعارض.

زيزو يوقع للشباب السعودي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "فيسبوك" صورة لـ أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، وزعموا أنها تعود إلي توقيع اللاعب لعقود انتقاله إلي نادي الشباب السعودي.

وكشف موقع صدى البلد حقيقة الصورة المنتشرة لأحمد سيد زيزو نجم الزمالك وتبين أنها صورة للاعب أثناء تواجده في قصر الكبابجي وهو يستعرض المنيو الخاص بالمأكولات.

زيزو

شروط زيزو للاستمرار مع الزمالك

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن شروط أحمد سيد زيزو، للاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة، واشترط زيزو إبرام صفقات مميزة للفريق كونه يعاني من نقص في مراكز عديدة.

وكشف المصدر أن زيزو طالب بحل مشكلة إيقاف القيد، وضم أكثر من صفقة جديدة مقابل استمراره مع الفريق، لأنه يري أن الزمالك في الوضع الحالي لن يفوز بأي بطولة.

شرط من الزمالك للموافقة علي رحيل زيزو

كشف الإعلامي أمير هشام، عن شرط نادي الزمالك للموافقة علي رحيل اللاعب أحمد سيد زيزو عن النادي، وقال أمير هشام عبر برنامجه التليفزيوني بقناة "النهار": "نادي الزماك عرض علي زيزو الخروج في فيديو خاص للإعلان عن رغبته للرحيل من الفريق".

وتابع أمير هشام، أنه يوجد عدد كبير من الأصوات التي تؤيد رحيل زيزو من أجل حل أزمات النادي، ولكن هناك تخوف من الغضب الجماهيري.

فسخ عقد زيزو مع الزمالك

وكشفت مصادر مطلعة، أن زيزو يمكنه فسخ عقده مع القلعة البيضاء استنادا إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغ قيمتها 12 مليون جنية وفقا لأخد البنود المبرمة فى عقده.

وشددت المصادر على ان نادي الزمالك وعد زيزو بصرف 50% من مستحقاته المتأخرة خلال أسبوع الا ان اللاعب يمكنه اللجوء الي بند عدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة لفسخ عقده.

وأشارت المصادر إلي أن تألق زيزو فى البطولة العربية للأندية ساعد فى ارتفاع أسهمه فى الاحتراف بدوري روشن السعودي.

عروض زيزو للاحتراف

ووفقا لتقارير صحفية فإن عرض الشباب السعودي وصل إلى 6 ملايين دولار، كما ترددت أنباء عن استعداد نادي الشباب لـ رفع العرض إلى 7 مليون دولار لنادي الزمالك للتعاقد مع زيزو، إلى جانب راتب اللاعب الكبير والذى وصل إلى 10 مليون دولار فى 3 مواسم.

الأهلي في الصورة



أعلن طارق السيد، نجم الزمالك السابق أن النادي الأهلي عرض على أحمد سيد زيزو 67 مليون جنيه لضم اللاعب إلى المارد الأحمر.

وكتب طارق السيد من خلال حسابه على فيس بوك:" انفراد - الأهلي عرض على زيزو 67 مليون جنيه ومكالمة طارئة تكشف كل كواليس مستقبل زيزو مع طارق السيد.. ورأي زيزو ووالده في عرض الشباب السعودي ".

مرتضى منصور يحسم الجدل



وحسم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، الجدل حول إمكانية رحيل زيزو للشباب السعودي.

ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، صورة من عرض الشباب والذي يتضمن إبداء رغبة في ضم اللاعب دون تحديد سعر الصفقة.

وكتب مرتضى منصور:" هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الأستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو".

وأضاف:" هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف على فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية".

وتابع:" حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه". انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر الى مصلحة نجله وتناسي أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم".

وأشار:" فوجئنا بترويج شائعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق على بيع زيزو بمبلغ 6 مليون دولار لنادي سعودي".

واستطرد:" ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ما ذكرته في هذا البيان، وأخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة" .

واختتم:" ارحموا ناديكم لو فعلا انتم زملكاوية ولكن أشك، أنتم مجموعة مرتشين مأجورين".