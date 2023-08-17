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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مضروبة .. نكشف حقيقة صورة توقيع زيزو عقود انتقاله للشباب السعودي

زيزو
زيزو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لـ أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك وزعموا انها تعود الي توقيع اللاعب لعقود انتقاله الي نادي الشباب السعودي. 

وكشف موقع صدى البلد حقيقة الصورة المنتشرة لأحمد سيد زيزو نجم الزمالك وتبين انها صورة للاعب أثناء تواجده في قصر الكبابجي وهو يستعرض المنيو الخاص بالمأكولات.

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عرض مغر من الشباب السعودي لضم زيزو

تلقي احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عرضا تخطى حاجز الـ 7 ملايين دولار من نادي الشباب السعودي للانتقال فى ميركاتو الصيف. 
نادي الشباب السعودي عرض على زيزو راتب شخصي في نادي الشباب السعودي مقابل 3 مليون دولار في الموسم الواحد. 
وكشفت مصادر مطلعة ان زيزو يمكنه فسخ عقده مع القلعة البيضاء استنادا الى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغ قيمتها 12 مليون جنية وفقا لأخد البنود المبرمة فى عقده.

شددت المصادر على ان نادي الزمالك وعد زيزو بصرف 50% من مستحقاته المتأخرة خلال اسبوع الا ان اللاعب يمكنه اللجوء الي بند عدم صرف مستحقاته المالية المتاخرة لفسخ عقده. 
اشارت المصادر الي ان تالق زيزو فى البطولة العربية للأندية ساعد فى ارتفاع أسهمه فى الاحتراف بدوري روشن السعودي.

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بند مشروط .. 12 مليون جنية تمكن زيزو من فسخ تعاقد الزمالك

تفاصيل جديدة فى انتقال زيزو الي الشباب السعودي 

كشف أدهم الشرقاوي، الناقد الرياضي بالسعودية، عن كواليس العرض الُمقدم من جانب نادي الشباب السعودي إلى الزمالك للتعاقد مع أحمد سيد "زيزو"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "الشرقاوي"، فى تصريحات ببرنامج "كلام فى الكورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي أحمد جمال، "نادى الشباب يرغب بقوة فى الحصول على خدمات زيزو، واللاعب أصبح مطلبا جماهيريا؛ نظرا لما يتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة".

وأضاف "نادي الشباب من الممكن أن يرفع العرض إلى 7 ملايين دولار لنادي الزمالك للتعاقد مع زيزو، إلى جانب راتب اللاعب الكبير والذى يصل إلى 10 ملايين دولار فى 3 مواسم، وهو راتب مُغر".

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، أعلن أمس الأربعاء رفض عرض الشباب السعودي لضم زيزو. 

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