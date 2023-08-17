مفاجأة جديدة بشأن عرض الشباب السعودي لـ ضم زيزو

كشف أدهم الشرقاوي، الناقد الرياضي بالسعودية، عن كواليس العرض الُمقدم من جانب نادي الشباب السعودي إلى الزمالك للتعاقد مع أحمد سيد "زيزو"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "الشرقاوي"، فى تصريحات ببرنامج "كلام فى الكورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي أحمد جمال، "نادى الشباب يرغب بقوة فى الحصول على خدمات زيزو، واللاعب أصبح مطلبا جماهيريا؛ نظرا لما يتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة".

وأضاف "نادي الشباب من الممكن أن يرفع العرض إلى 7 ملايين دولار لنادي الزمالك للتعاقد مع زيزو، إلى جانب راتب اللاعب الكبير والذى يصل إلى 10 ملايين دولار فى 3 مواسم، وهو راتب مُغر".

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، أعلن أمس الأربعاء رفض عرض الشباب السعودي لضم زيزو.