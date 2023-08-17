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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

على غرار أندية السعودية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب ألمانيا

النادي الاهلي
النادي الاهلي

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن مفاوضات الأهلي مع لوكاس بودلسكي نجم بايرن ميونيخ السابق للتعاقد معة هذا الصيف.

ويلعب الآن لوكاس صاحب الـ38 عاما ضمن صفوف نادي جورنيك زابجة البولندي.

لوكاس بودلسك

علاقة لوكاس وكولر

قال بودلسكي عبر قناة الأهلي: "مارسيل كولر هو من اكتشفني في كولن عندما كان عمري 17 عاما.. تحدثت معه وأرسلت له التهنئة بعد نجاحه في الحصول على دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي".

كأس العالم للأندية

وأضاف لوكاس، أن اللعب في كأس العالم للأندية فرصة كبيرة لمواجهة فرق عالمية على غرار مانشستر سيتي.. كولر قد يحقق المفاجأة ويقود الأهلي لتحقيق اللقب.

حقيقة تعاقد الاهلي مع لوكاس بودلسكي

وأوضح لوكاس، أنه لم يتواصل معي أحد من الأهلي. إنه فريق عظيم ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وفريق بطولات، لكن سؤالي للنادي الأهلي هل يقبلون بي وأنا عمري 38 عاما؟".

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وأكمل لوكاس: "عمر مرموش لاعب قوي ولديه إمكانيات مميزة للغاية ويلعب في فريق طور نفسه، وأتمنى أن يظهر بشكل رائع في تجربته الجديدة مع فرانكفورت".

واختتم لوكاس: "محمد صلاح من أفضل اللاعبين المصريين على مر العصور. إنه يصنع الكثير من أجل بلاده والانجازات التي يحققها تساعد على نقل صورة جيدة عن اللاعب المصري في أوروبا".

لوكاس بودلسكي وكأس العالم

لوكاس بودلسكي توج بكأس العالم مرة وحيدة خلال مشوارة الكروي، وذلك مع منتخب بلادة المنتخب الألماني في عام 2014، وشارك ايضًا في 130 مباراة مع المنتخب الألماني.

النادي الاهلي 

كم مرة شارك الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية؟

يعد النادي الأهلي، أكثر الأندية حصدًا للألقاب على مستوى الأندية المصرية والعربية والإفريقية.

كما ينافس على الزعامة الدولية، بامتلاكه عدد كبير من البطولات القارية.

جعلته ثاني أكثر الأندية فوزًا بالألقاب القارية خلف ريال مدريد.

يرتبط النادي الأهلي بعلاقة قوية، مع بطولة كأس العالم للأندية، كونه واحد من أبرز الزائرين بشكل دائم للمسابقة.

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