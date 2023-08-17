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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الاطار ، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأنشاص الرمل بإزالة لمنزل بالدبش الأبيض بقريه عرب تل الجراد بقرية أنشاص على مساحة ١٠٠ متر وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وفي سياق متصل ، تم تنفيذ إزالة لغرفة مخالفة بالدبش الأبيض داخل الحيز العمراني بمنطقة الدوكار ببندر بلبيس على مساحة ٣٠ متر وتمت الإزالة وتطبيق القانون على المخالفين وفي مركز الزقازيق تم تنفيذ ازالة حالة بناء سقف بلكونه بدون ترخيص بحي المستشارين بدور ثاني عشر علوي وتطبيق القانون على المخالفين.

وبمركز ابو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة تم إزالة سور بطول ٢٠ م بعمريط وتطبيق القانون على المخالفين وبمركز مشتول السوق تم إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية عبارة عن سور على مساحة 4 قيراط بطول 80 متر بالمدينة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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