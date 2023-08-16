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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2.6 طن سماد يوريا قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة وبرفقة مفتشي الإدارة من ضبط سياره ربع نقل محمله بكمية من سماد اليوريا مقدارها ( 52 ) شيكاره زنة الشيكاره الواحده 50 كجم  بإجمالي 2600 كجم حوالي 2 طن و 600 كجم وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة .

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كما قامت الحملة باستكمال عملها وتم تحرير ٣ محاضر لعدد من أصحاب محلات السوبر ماركت ، لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بداخل المدينة.

الإجراءات القانونية الحملات التموينية والرقابية الأنشطة التجارية الحملات التموينية التموين بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محافظ الشرقية محطات الوقود ممدوح غراب محافظ الشرقية

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