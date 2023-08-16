محافظ الشرقية يوجه بإزالة الإعلانات غير المرخصة

كلف محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم /الأربعاء/، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

ومن جانبها أشارت مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام المهندسة عزة متولي إلى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع 264 إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال الأسبوعين الماضيين بواقع 12 إعلانا بمركز ومدينة بلبيس و8 إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر و6 إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر و61 إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح و13 إعلانا بمركز ومدينة فاقوس و7 إعلانات بمركز ومدينة الحسينية و10 إعلانات بمدينة القرين و13 إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية و18 إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق و6 إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم و23 إعلانا بحي ثاني الزقازيق و63 إعلانا بمركز ومدينة أبوكبير و11 إعلانا بمركز ومدينة أبو حماد و7 إعلانات بمدينة القنايات و6 إعلانات بمركز ومدينة صان الحجر، ويأتي هذا في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة .