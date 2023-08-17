حصول لاعبي الشرقية على المراكز الأولى في البطولة العربية للجودو|أسماء

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على المراكز الأولى والميداليات الذهبية في البطولة العربية للجودو والتي أقيمت في الفترة من 12 إلى 19 اغسطس الجاري بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة ما يقرب من 400 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية متمنياً لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة التايكوندو لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى حصول اللاعب هادى غريب محمد قشيش على الميدالية الذهبية والمركز الأول فى وزن ٣٤ ك كما حققت اللاعبة هدى قشيش جميل الميدالية الذهبية والمركز الأول وزن 48 ك وذلك بعد منافسة قوية مع لاعبة المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالاسكندرية لتصبح بطلة ميزان ٤٦ ك .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهدا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة لافتا إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يُعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يُعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وهو احد الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية لافتا إلى أن المحافظة تضم (16) مركز بمختلف مراكز ومدن المحافظة مقسمين كالتالي عدد ( ٨ ) مراكز مرحلة الشباب ، عدد ( ٧ ) مراكز مرحلة الناشئين ، عدد ( ١ ) مركز مرحلة البراعم